Extra Space Storage prévoit un FFO annuel inférieur aux estimations en raison d'un ralentissement de la demande

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28 avril - Mardi, Extra Space Storage EXR.N a annoncé des prévisions de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, invoquant une baisse de la demande pour ses espaces de self-stockage dans un contexte de concurrence accrue sur les principaux marchés.

La société d'investissement immobilier prévoit que ses flux de trésorerie d'exploitation annuels se situeront entre 8,05 et 8,35 dollars par action, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 8,27 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le taux d'occupation de la société basée à Salt Lake City reste sous pression, la demande s'affaiblissant dans un contexte économique morose et la concurrence accrue venant aggraver la surcapacité du secteur.

* Parallèlement, l'inflation freine la croissance de la clientèle, tandis que la hausse des coûts d'exploitation et l'augmentation des remises exercent une pression supplémentaire sur les marges.

* Le taux d'occupation des magasins comparables de la société au 31 mars 2026 est tombé à 93,0%, contre 93,2% un an plus tôt.

* L'action de la société a reculé de 1,93% après la clôture.

* “Notre portefeuille connaît une amélioration généralisée, avec une hausse des taux de location chez les nouveaux clients et les clients existants, ainsi qu'un taux d'occupation à la pointe du secteur, ce qui se traduit par une croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables de 1,7%”, a déclaré le directeur général Joseph D. Margolis.

* Le FFO trimestriel de base de la société immobilière cotée (REIT) s'est établi à 2,04 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,01 dollars par action.

* Cependant, Peer Public Storage PSA.N a annoncé lundi un FFO de base pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des taux d'occupation et d'emménagement meilleurs que prévu.