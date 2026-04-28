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Expand Energy revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle et de dépenses d'investissement en raison de la hausse des prix du gaz naturel
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails tout au long du texte)

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions d'investissements et de production pour 2026, invoquant la hausse des prix des matières premières et l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont progressé de plus de 8% en moyenne au cours du trimestre de janvier à mars par rapport à l'année précédente, soutenus par une brève flambée des prix au comptant en janvier lors de la tempête hivernale Fern. Les tensions géopolitiques n'ont apporté qu'un soutien supplémentaire limité.

L'offre et la demande de gaz naturel ont atteint des niveaux records en 2025, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui prévoit que l'offre atteindra un nouveau record cette année.

“Le monde a cruellement besoin d'approvisionnement en gaz naturel pour répondre à la demande d'électricité en forte hausse, à l'activité industrielle croissante et à l'expansion mondiale du GNL afin de faire face à une réinitialisation mondiale de la sécurité énergétique”, a déclaré Mike Wichterich, directeur général d'Expand Energy.

L'action de la société a progressé de 0,7% en séance prolongée.

La société a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Delfin FLNG 1 pour l'achat d'environ 1,15 million de tonnes de GNL par an à partir de 2031, sous réserve d'une décision finale d'investissement.

Expand prévoit d'exploiter 11 à 12 plates-formes et d'investir environ 2,85 milliards de dollars en 2026, ce qui devrait permettre une production quotidienne estimée à 7,5 milliards de pieds cubes équivalents par jour.

Le prix moyen réalisé du gaz naturel s'est établi à 4,28 dollars par millier de pieds cubes (Mcf) au premier trimestre, contre 3,51 dollars par Mcf un an plus tôt.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 3,83 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,64 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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CHESAPEAKE ENER
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EXPAND ENER
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