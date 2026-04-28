Expand Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à une production en hausse et à des prix des matières premières plus élevés.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 3,83 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,64 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.