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Equinor élit Jarle Roth à la présidence du conseil d'administration
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe pétrolier norvégien Equinor EQNR.OL a annoncé lundi avoir élu Jarle Roth à la présidence de son conseil d'administration, après que le comité de nomination l'eut proposé la semaine dernière.

* M. Roth prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, a indiqué Equinor dans un communiqué.

* Le comité de nomination d'Equinor a proposé M. Roth après que Jon Erik Reinhardsen, qui occupait le poste de président depuis 2017, a décidé de se retirer.

* Âgé de 66 ans, M. Roth, conseiller indépendant, a rejoint le conseil d'administration d'Equinor en décembre 2025, après avoir occupé les fonctions de directeur général des sociétés norvégiennes Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Group, Schat-Harding et Unitor.

* Le conseil d'administration a également réélu Anne Drinkwater au poste de vice-présidente, ainsi que les membres du conseil Finn Bjorn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen et Dawn Summers.

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