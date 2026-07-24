Wall Street ouvre en ordre dispersé, focus sur les résultats et le Moyen-Orient

Des courtiers à l'œuvre sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York ‌a ouvert vendredi en ordre dispersé, les investisseurs analysant une nouvelle série de ​résultats financiers tout en suivant de près les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 101,85 points, soit 0,20% à 51.813,50 points, ​tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 0,05% à 7.411,71 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,11% ​à 25.109,83 points.

La légère baisse du prix ⁠du pétrole apaise quelque peu les tensions sur le marché obligataire et ‌soutient les actions, même si les craintes inflationnistes restent vives à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et ​limitent les gains.

Les marchés ‌tablent sur une probabilité d'environ 33% que la banque centrale ⁠américaine procède à une hausse des taux mercredi prochain, contre 12% la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME.

"La position raisonnable, et à vrai dire la ⁠plus probable, serait ‌de laisser passer la réunion du 29 juillet sans rien changer ⁠à la politique monétaire. Dans ce cas, les marchés se diront que ‌c'est reculer de quelques semaines. Une hausse des taux d'ici la ⁠réunion du 16 septembre est actuellement dans les cours", ⁠écrivent les analystes d'ODDO.

Les ‌indices sortent par ailleurs d'une séance difficile la veille, le secteur technologique ayant ​fait l'objet de ventes après que ‌les résultats d'Alphabet et de Tesla ont ravivé les doutes concernant les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Les ​deux géants de la tech évoluent en légère hausse vendredi dans les premiers échanges.

Sur le reste des valeurs, Intel prend 1,26% après avoir fait ⁠état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

Verizon, qui a relevé son objectif de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, avance de 2,5%.

American Express perd près de 5% après la publication de ses résultats.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)