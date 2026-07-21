EN EXCLUSIVITÉ-Le Kazakhstan avertit le dirigeant de l'opérateur de Kashagan qu'il pourrait engager des poursuites pour non-paiement d'une amende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une amende de près de 5 milliards de dollars a été infligée en 2023

* Le ministère kazakh de la Justice met en garde Giancarlo Ruiu, de la NCOC, contre des poursuites pénales

* La NCOC rejette la conclusion selon laquelle elle aurait enfreint la réglementation environnementale

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Mariya Gordeyeva

Le Kazakhstan a averti le directeur du consortium international chargé de l'exploitation de l'un de ses plus grands gisements pétroliers, Kashagan, qu'il risquait des poursuites pénales pour non-paiement d'une amende environnementale de près de 5 milliards de dollars , ont déclaré mardi deux sources à Reuters.

Cet avertissement marque une escalade majeure dans un bras de fer juridique de longue date entre le Kazakhstan et les géants pétroliers internationaux exploitant plusieurs de ses gisements, que les autorités ont accusés à plusieurs reprises de violations de la réglementation environnementale et de corruption.

La North Caspian Operating Company, qui exploite le gisement offshore de Kashagan, n’a pas payé une amende environnementale de 2 300 milliards de tenge (4,92 milliards de dollars) qui lui a été infligée en 2023 pour avoir dépassé les limites de stockage de soufre, ont indiqué ces sources.

Selon un document consulté par Reuters, le ministère de la Justice du Kazakhstan a averti le directeur général de la NCOC, Giancarlo Ruiu, qu’il s’exposait à « une responsabilité administrative et pénale en cas de non-respect ».

Le ministère de la Justice du Kazakhstan, la NCOC et Giancarlo Ruiu n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

NCOC RÉFUTE LES ACCUSATIONS À L'ORIGINE DE L'AMENDE

La NCOC et ses sous-traitants contestent cette amende ainsi que les allégations qui la sous-tendent; l’affaire fait actuellement l’objet d’une procédure d’arbitrage international .

Le consortium, qui comprend Shell SHEL.L , Eni ENI.MI , TotalEnergies TTEF.PA et Exxon Mobil XOM.N , a déclaré que l’amende ne pouvait être appliquée tant que la procédure d’arbitrage était en cours.

Le soufre est un sous-produit de la production et du traitement du pétrole brut; il doit être séparé du brut afin d’améliorer la qualité du pétrole.

La semaine dernière, le ministère de la Justice a indiqué que la NCOC pourrait s’acquitter volontairement de l’amende d’ici lundi, faute de quoi des mesures d’exécution pourraient être prises à l’encontre de la NCOC et de ses sous-traitants, notamment des frais d’exécution supplémentaires s’élevant à 10 % de la somme recouvrée.

On ignore encore comment une action à l’encontre de la NCOC pourrait affecter la production de Kashagan, qui produit environ 430 000 à 450 000 barils par jour et constitue le deuxième plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan.

Les détracteurs et certaines grandes compagnies pétrolières internationales ont accusé le Kazakhstan de chercher à renforcer son contrôle sur son industrie pétrolière par le biais d’un « nationalisme des ressources », une accusation qu’Astana rejette.

(1 $ = 468,3100 tenge)