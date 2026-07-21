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Airbus vise un Ebit ajusté de €12-13 mds d'ici à 2029
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 18:15

PHOTO D'ARCHIVE : Le président français Macron en visite au Salon du Bourget 2025

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Airbus ‌a annoncé mardi anticiper un Ebit ​ajusté (bénéfice opérationnel) compris entre 12 et 13 milliards d'euros en 2029, l'avionneur ​européen faisant le point sur l’environnement économique ​du groupe et ⁠sur ses perspectives à moyen terme.

Airbus, ‌qui organise mardi une réunion d'informations aux investisseurs, a également ​déclaré ‌dans un communiqué que les ⁠prévisions 2026 - qui anticipent un Ebit ajusté de 7,5 milliards d'euros - ⁠restent inchangées.

"Les ‌perspectives de la société supposent ⁠l’absence de perturbations supplémentaires du ‌commerce mondial ou de ⁠l’économie mondiale, du trafic aérien, de ⁠la chaîne ‌d’approvisionnement, de ses opérations internes et ​de sa ‌capacité à fournir des produits et des services", précise ​le communiqué.

Airbus dit également réaffirmer son engagement "à renforcer ⁠la rentabilité pour ses actionnaires", notamment avec un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros sur trois ans.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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