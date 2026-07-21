L'Europe finit dans le vert dans le sillage de la tech américaine

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi dans le sillage du ‌redressement des valeurs liées aux semi-conducteurs à Wall Street, en attendant les résultats des géants technologiques américains.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,28% à 8.363,14 ​points. Le Footsie britannique a avancé de 0,58% et le Dax allemand a progressé de 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,87%, le FTSEurofirst 300 0,59% et le Stoxx 600 0,52%, à la faveur notamment d'une hausse de 2,05% du compartiment technologique européen.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,73%, le Standard & Poor's 500 de 0,80% ​et le Nasdaq de 1,29%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor grimpe de 3,7%, enregistrant une hausse pour la deuxième séance consécutive après avoir fini vendredi à plus de 20% en dessous de son pic historique atteint fin juin. Il est soutenu par ​SanDisk, Western Digital et Micron Technology qui s'envolent de 7,7% à 10,2%.

Sur le plan ⁠géopolitique, même si l'armée américaine a mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive, les investisseurs veulent encore croire à un règlement ‌du conflit par la voie diplomatique, des contacts ayant été signalés entre les deux camps.

Cela a suffi pour faire reculer les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50, qui perdaient respectivement environ 8% et 5% au moment de la clôture en Europe, malgré une ​remontée des cours du pétrole.

VALEURS EN EUROPE

Virbac a grimpé de 5,06%, ‌le spécialiste de la santé animale ayant fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et annoncé ⁠viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

Maurel&Prom a pris 3,47%, l'opérateur pétrolier français ayant annoncé un bond de 27% de son chiffre d'affaires.

La banque suisse Julius Baer a reculé de 3,96% après avoir averti que ses initiatives pour réduire les risques continueront à peser sur sa croissance.

Compass a abandonné 1,67%, le prestataire de services de restauration ayant déçu ⁠avec des perspectives annuelles inchangées.

Novartis, qui ‌a fait état d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux attentes, a avancé de près de 2%.

Le fabricant d'ascenseurs Schindler a ⁠plongé de 5,42%, son chiffre d'affaires trimestriel étant ressorti en dessous des attentes du marché.

Le groupe minier suédois Boliden a dévissé de 5,73% après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation ‌trimestriel ajusté inférieur aux attentes.

Wienerberger a reflué de 4,13%, le fabricant de matériaux de construction ayant émis un avertissement sur ses résultats annuels.

LES INDICATEURS DU JOUR

Une ⁠enquête de la Banque centrale européenne (BCE) montre qu'en zone euro les banques restreignent l'accès au crédit sur fond de craintes ⁠géopolitiques.

Le moral des investisseurs en Allemagne s'améliore plus ‌que prévu en juillet, selon l'institut d'études économiques ZEW.

CHANGES

Le dollar s'affermit de 0,17% face à un panier de devises de référence et était en passe de réaliser une quatrième ​séance de hausse consécutive, alors que la dernière vague d'attaques au Moyen-Orient a fait grimper les ‌prix du pétrole et alimenté les inquiétudes concernant une inflation persistante.

L'euro est pratiquement stable, cédant 0,05%, à 1,1408 dollar, avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.

La livre sterling s'échange ​à 1,3367 dollar (-0,45%) alors que les investisseurs évaluent la perspective d'une augmentation des dépenses publiques en Grande-Bretagne et la manière dont le nouveau ministre des Finances, John Healey, les financera.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a touché mardi un sommet en deux mois, à 4,640%, les tensions croissantes dans le conflit iranien dominant les échanges, ⁠tandis qu'aucune donnée économique majeure n'est prévue cette semaine pour orienter le marché. Le dix

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain d'environ un point de base, à 3,16%. Le deux ans allemand a terminé à 2,79% après une ouverture à 2,77%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse, à un sommet en cinq semaines, en raison des craintes que les perturbations dans l'approvisionnement énergétique ne s'aggravent au Moyen-Orient suite à de nouvelles attaques entre les Etats-Unis et l'Iran et à la menace d'un blocus naval de l'Arabie saoudite par les Houthis du Yémen.

Le Brent progresse de 2,02% à 91,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,32% à 85,16 dollars.

A ​SUIVRE MERCREDI :

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)