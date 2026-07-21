Menacé par la DZ Mafia, le maire d'Alès exfiltré de son domicile

Des inscriptions sur le prix des drogues sur un mur du quartier des Cévennes à Alès, lors d'une visite de points de deal par des magistrats du parquet français, le 22 janvier 2026 dans le Gard ( AFP / Sylvain THOMAS )

D'abord deux balles de 9mm et des tags à son domicile, puis une exfiltration en pleine nuit : le maire LR d'Alès Christophe Rivenq est la cible mardi de nouvelles menaces attribuées au groupe criminel DZ Mafia qui a étendu son emprise sur la sous-préfecture du Gard.

Sous protection policière depuis vendredi après de premières intimidations, l'élu de 60 ans a été exfiltré de son domicile lundi soir après la remontée d'une nouvelle menace, selon une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Cette nouvelle menace était relative à la présence potentielle d'une voiture piégée dont l'existence n'est pas confirmée à ce stade.

Le maire avait reçu jeudi dans une enveloppe deux balles de calibre 9 mm, signée du groupe criminel marseillais DZ Mafia, et des tags menaçants ont été écrits sur les murs de la clôture de sa maison. Le procureur d’Alès avait précisé à la presse que les inscriptions étaient "signées +DZ NG+, donc DZ Mafia nouvelle génération" et "CVN pour Cévennes".

Le parquet national anti-criminalité organisée a annoncé s'être saisi de l'enquête sur l'ensemble de ces menaces.

Romain Capelle, chargé de communication de la ville d'Alès, a indiqué à l’AFP que Christophe Rivenq ne souhaitait pas s’exprimer mardi. Il a ajouté que "la sécurité autour des bâtiments communaux a été renforcée".

Interrogé par l'AFP sur les intimidations de la semaine dernière, M. Rivenq avait confié n'avoir "jamais reçu des menaces de ce niveau". "Cela montre que les actions que nous portons contre la DZ et le trafic de stupéfiants portent leurs fruits", avait estimé le maire, assurant : "je ne me laisserai pas intimider".

Territoire "convoité"

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait indiqué lundi "prendre très au sérieux les menaces visant l'élu", jugeant "très probable" qu'elles émanent effectivement de la DZ Mafia.

Vue de la ville d'Alès, lors d'une visite de points de vente de drogue effectuée par des magistrats du parquet français, le 22 janvier 2026 dans le Gard ( AFP / Sylvain THOMAS )

"Alès, c'est un territoire qui est très convoité" par ce groupe criminel qui contrôle le narcotrafic à Marseille, avait ajouté le ministre sur France Inter.

Il avait précisé qu'une protection du maire avait été mise en place, notamment via un bouton d'alerte lui permettant de prévenir les forces de sécurité en cas de besoin.

Depuis l'été 2025, la DZ Mafia a fait irruption à Alès, où elle tente, comme ailleurs, de supplanter les réseaux locaux.

"Ce qui s’est passé est très grave, être un élu de la république c’est difficile. Le maire est très touché, sa femme est abattue, ses enfants…, devoir abandonner sa maison", a réagi auprès de l'AFP l'ex-député du Gard et ex-maire d’Alès (LR), Max Roustan.

"Alès n’est pas très loin de Marseille, quand les dealers ont épuisé Aix, puis Avignon, ils s'attaquent désormais à Nîmes puis Alès et après il y aura les petits villages. La justice et la police n’ont pas assez de moyen", a-t-il déploré.

Christophe Rivenq a reçu le soutien de nombreux élus de toute la France. "Les élus qui résistent, les élus qui demandent des moyens, les élus qui sont menacés, nous les soutenons", a déclaré Arthur Delaporte, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée.

"Ce que vit aujourd’hui le maire d’Alès Christophe Rivenq, doit faire prendre conscience à chacun de l’extrême gravité de la situation", a écrit Marine Le Pen sur X.

Pour le président de l'association des maires de France David Lisnard, "le combat contre le narcotrafic est une priorité absolue". "Notre pays en est là : une mafia omniprésente, des maires en 1ère ligne, voire en danger extrême", a-t-il déploré.

Le 3 juin, un jeune de 18 ans a été tué par balle dans le quartier des Prés-Saint-Jean, proche du centre-ville de la sous-préfecture.

C'est déjà dans ce quartier que mi-janvier, un homme de 54 ans avait été tué par balles et un trentenaire blessé, près d'un point de deal.

Quelques jours plus tôt, quatre jeunes débarqués le jour-même de Seine-Saint-Denis avaient été la cible d'une rafale d'arme automatique dans le même quartier. L'un d'entre eux, âgé de 15 ans, avait reçu une balle dans la jambe. En octobre 2025, un Arlésien de 22 ans avait été abattu sur le parking d'un fast-food à l'entrée de la ville, dans le cadre d'un règlement de comptes.