EN DIRECT-Witkoff et Kushner se rendent à Doha, pas de réunion bilatérale Iran-USA prévue

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner devaient arriver à Doha mardi pour rencontrer les médiateurs qataris afin de discuter des négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais aucune réunion de haut niveau n'est prévue entre les deux camps, a déclaré mardi un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaïl Baghaeï avait auparavant déclaré qu'une délégation technique iranienne allait également se rendre à Doha, mais que cela n'était "aucunement lié" à la visite de représentants américains dans la capitale qatarie et qu'aucune réunion n'était prévue avec les Etats-Unis lors des prochains jours.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord provisoire conclu le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et des négociations sur le programme nucléaire iranien.

D'après un représentant iranien de haut rang, une réunion va se tenir ce mardi à Doha mais pour discuter uniquement de la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et d'une désescalade des tensions.

Un autre responsable a indiqué que les équipes techniques américaine et iranienne devraient rencontrer séparément, mercredi, des médiateurs qataris et pakistanais.

Les Etats-Unis ont accusé la semaine dernière Téhéran d'avoir attaqué deux navires commerciaux et ont répliqué par des bombardements contre des sites militaires iraniens. L'armée iranienne a ensuite lancé dimanche des drones et missiles contre des bases militaires américains au Koweït et Bahreïn.

S'exprimant lundi devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les discussions de Doha "pourraient être importantes, ou peut-être pas".

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, dont il occupe le sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

12h08 - Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, vont se rendre à Doha pour rencontrer les médiateurs qataris afin de discuter des négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais aucune réunion de haut niveau entre Washington et Téhéran n'est prévue, déclare le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères.

Il ajoute que les six milliards de dollars de fonds iraniens gelés n'ont pas été transférés à l'Iran à ce stade et qu'ils sont destinés à l'achat de biens humanitaires.

Doha se coordonne avec Oman au sujet du détroit d'Ormuz et d'une navigation sûre dans la voie maritime, déclare également le ministère qatari des Affaires étrangères, ajoutant qu'une ligne de communication directe mise en place pour prévenir toute escalade dans le détroit a été utilisée ces derniers jours afin de contenir les confrontations.

07h30 - Le ministère allemand des Affaires étrangères écrit sur X que l'accord conclu entre les Etats-unis et l'Iran pour mettre fin aux attaques et poursuivre les discussions constitue une étape importante et offre une opportunité à la diplomatie dans une situation fragile.

Il est désormais essentiel de parvenir à une solution viable garantissant une navigation sûre et sans entrave dans le détroit d'Ormuz et permettant de traiter la question du programme nucléaire iranien, ajoute-t-il.

06h57 - Deux membres des Gardiens de la révolution iraniens ont été tués et deux autres blessés dans la province occidentale de Kermanchah lundi soir lors d'une fusillade qualifiée de "terroriste" par l'organisation paramilitaire, rapportent les médias d'État.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)