Blablacar double sa présence internationale grâce à l'IA

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

BlaBlaCar a annoncé mardi son arrivée dans 20 nouveaux pays, un déploiement accéléré par l'intelligence artificielle et destiné à capitaliser sur l'intérêt pour le covoiturage sur fond de hausse des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient.

Ce déploiement, qui porte à 41 le nombre de pays dans lesquels la plateforme française de covoiturage est disponible "marque la première grande vague d'entrées sur de nouveaux marchés pour l'entreprise depuis dix ans, portée par l'intelligence artificielle", fait savoir BlaBlaCar dans un communiqué.

Analyse des données du marché local, traduction et illustration de l'application, marketing numérique et ciblage publicitaire, autant d'étapes réalisées grâce à l'IA depuis Paris, sans personne sur place, a expliqué à l'AFP un représentant de l'entreprise.

Fondée en 2006, BlaBlaCar a mis dix ans pour s'installer dans une vingtaine de pays mais cette nouvelle phase d'expansion n'a pris que "quelques mois", avec des investissements "nettement moindres", a-t-il ajouté.

L'application, qui revendique 150 millions d'utilisateurs transportés en bus et en covoiturage en 2025, va ainsi renforcer sa présence en Amérique latine, en Asie et en Europe, et faire son entrée en Afrique, en se lançant au Maroc.

Dans ces pays, où l'application a été lancée il y a un mois, l'objectif n'est pas de générer des revenus dans l'immédiat mais de développer une base d'utilisateurs suffisante pour pouvoir appliquer des frais de service ultérieurement, lorsque l'offre et la demande seront suffisantes, a précisé à l'AFP un représentant de l'entreprise.

"En nous développant dans 20 nouveaux marchés, nous offrons un potentiel de pouvoir d'achat considérable, et jusqu'ici inexploité, à des millions d'automobilistes", observe Nicolas Brusson, PDG de BlaBlaCar, cité dans le communiqué.