EN DIRECT-USA-Les démocrates prennent le contrôle du Congrès, un désaveu cinglant pour Trump

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Le président américain a dit "accepter" les résultats de ce scrutin dont des dizaines de millions d'électeurs américains, y compris des soutiens du chef de la Maison blanche, ont fait un référendum contre la politique menée depuis janvier 2025 et le début du second mandat du héraut du mouvement "Maga".

Donald Trump a refusé tout mea culpa, renvoyant la responsabilité de la défaite aux candidats républicains, qu'il a pourtant soutenus pour les plus exposés d'entre eux lors d'une campagne présentée comme une opération personnelle de "plébiscite". "Les gens n'ont pas compris l'importance de ce que j'ai fait en Iran", a-t-il notamment déclaré sur la chaîne Fox News.

La guerre déclenchée le 28 février dernier contre l'Iran, au côté d'Israël, a de fait pesé dans les urnes, en raison de la flambée des prix du carburant aux Etats-Unis, conséquence directe du conflit.

Même s'il a brandi la menace de vetos à répétition, prérogative dont il dispose sur le Congrès, Donald Trump devrait voir sa marge de manoeuvre se réduire considérablement lors des deux dernières années de son second mandat, qui s'achève en 2028. Les républicains contrôlaient jusqu'à présent le Sénat et la Chambre des représentants.

D'après un sondage sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains, la moitié des électeurs ont dit considérer le scrutin comme une occasion de réprimander Donald Trump. Les trois quarts des sondés ont dit être "en colère" ou "insatisfaits" de la direction prise par les Etats-Unis, et 70% des électeurs ont dit vouloir que le Congrès renforce son contrôle de l'exécutif et son rôle de contrepoids.

Il est habituel, depuis la Seconde Guerre mondiale, que le parti du président en exercice perde des sièges au Congrès américains lors des élections de mi-mandat, mais l'ampleur de la défaite du 3 novembre est un avertissement sans appel des électeurs.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

10h43 - Les démocrates s'arrogent 220 sièges à la Chambre des représentants (soit un gain de 25 sièges), 54 sièges au Sénat (gain de sept sièges) et 27 postes de gouverneur (gain de quatre sièges), selon un décompte provisoire.

10h39 - Les résultats des élections américaines ouvrent "une nouvelle ère dans les relations internationales", déclare à des journalistes le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont les relations avec Donald Trump sont notoirement mauvaises.

"Le peuple américain a parlé. (...) Je pense que cela va inaugurer une nouvelle ère dans les relations internationales", dit-il après avoir voté pour les élections municipales à Johannesburg.

10h02 - La société américaine a voté contre des politiques qui appauvrissent, contre la haine, le sexisme, le déni climatique et les privilèges d'une élite, écrit le président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sur X. L'extrême droite s'effondre, juge-t-il au lendemain des "midterms".

09h19 - Les démocrates américains ont signé "une victoire historique" mais l'administration américaine demeure et nous allons continuer de coopérer avec elle dans la confiance, déclare le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'une conférence sur la sécurité à Berlin.

09h00 - Les principales Bourses européennes ouvrent pratiquement stables, les investisseurs analysant les implications du raz-de-marée démocrate. À Paris, le CAC 40

.FCHI prend 0,33% à 8.046,87 points dans les premiers échanges.

09H00 - Le dollar et les rendements obligataires américains reculent dans la crainte d'un durcissement de la réglementation autour de l'intelligence artificielle (IA) et sur les nouvelles technologies en général, après la victoire des démocrates.

08h50 - Interrogé sur BFM TV, le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure note "une victoire sans appel" des démocrates qui affaiblit Donald Trump et le contraindra à une forme de "cohabitation" au plan intérieur.

"Sur l'international, il reste en charge. Donc là vous connaissez, je dirais, le caractère un peu imprévisible du président des États-Unis : soit effectivement, il décide de se mettre au-dessus de la mêlée, de reconnaître qu'il faut changer, notamment sur le prix de l'essence qui les concerne directement et je dirais, il apaise un peu son engagement international, soit il ne le fait pas. Et franchement, il va falloir suivre ça les jours qui viennent", ajoute Roland Lescure. "Globalement, à ce stade, on a une expérience différente de quand il avait perdu en 2020, il reconnaît sa défaite, (...) il est bon joueur."

08h44 - Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, déclare sur X que les Américains ont dit 'non' à la guerre contre l'Iran et que l'administration américaine ne doit pas ignorer l'opinion publique en attaquant de nouveau la République islamique.

"Les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message. Si le gouvernement américain trahit la volonté populaire pour servir les maîtres chanteurs et les financiers internationaux, il apprendra que notre NON est un Cauchemar", écrit-il.

08h04 - La Chine est disposée à continuer de travailler avec les Etats-Unis afin de mettre en oeuvre le consensus auquel sont parvenus les dirigeants des deux pays, déclare une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

07h15 - Le démocrate Abdul El-Sayed bat le républicain Mike Rogers pour le siège de sénateur en jeu dans le Michigan, selon les projections de Decision Desk HQ.

06h22 - La républicaine Susan Collins concède la victoire au démocrate Troy Jackson, qui devient ainsi sénateur du Maine.

06h10 - Le président américain Donald Trump reconnaît que la guerre en Iran a joué un rôle dans les défaites des candidats républicains lors des élections de mi-mandat.

"Je pense que c'est en partie dû à l'Iran, mais en même temps les gens ont compris l'importance de ce que j'ai fait avec l'Iran", dit-il à Fox News.

06h04 - La démocrate Peggy Flanagan s'impose face à la républicaine Michele Tafoyav et remporte le poste de sénatrice dans le Minnesota, selon les projections de Decision Desk HQ.

06h00 - Les bureaux de vote ferment à Hawaii et dans la plus grande partie de l'Alaska.

05h32 - Selon les projections de CBS et ABC, les démocrates vont prendre le contrôle du Sénat.

05h32 - Le démocrate Josh Turek l'emporte sur la républicaine Ashley Hinson, soutenue par Donald Trump, et obtient le poste de sénateur dans l'Iowa, selon les projections de NBC News, ABC News et l'Associated Press.

05h25 - Les démocrates vont prendre le contrôle du Sénat, selon les projections de NBC News.

05h19 - Le démocrate Rob Sand est élu gouverneur de l'Iowa, selon les projections des médias américains.

05h18 - D'après Decision Desk HQ, le démocrate Josh Turek bat la candidate républicaine Ashley Hinson pour obtenir le siège de sénateur de l'Iowa, détenu par les républicains.

05h17 - Au Kansas, le candidat démocrate Adam Hamilton bat le sénateur républicain sortant Roger Marshall, selon les projections de CNN.

05h02 - La démocrate Gina Hinojosa l'emporte sur le républicain Greg Abbott et est élue gouverneure au Texas, selon les projections des médias américains.

05h02 - Le démocrate Sherrod Brown s'impose face au républicain Jon Husted et remporte le siège de sénateur dans l'Ohio, selon les estimations de CNN et NBC News.

05h00 - Les bureaux de vote ferment en Californie, dans l'Idaho, dans l'Oregon et dans l'Etat de Washington.

04h53 - Selon les estimations de NBC News, le démocrate James Talarico remporte le poste de sénateur au Texas.

04h52 - Donald Trump se dit "totalement prêt à accepter" les résultats des élections, rapporte le New York Times, qui s'est entretenu avec le locataire républicain de la Maison blanche.

04h29 - La démocrate Amy Acton l'emporte sur son rival républicain Vivek Ramaswamy et est élue gouverneure de l'Ohio, selon les projections de Decision Desk HQ.

04h14 - Le démocrate James Talarico s'impose face au républicain Ken Paxton au Texas et remporte le siège de sénateur actuellement détenu par les républicains, selon les projections de Decision Desk HQ.

04h05 - A son tour, la chaîne CNN projette que les démocrates remportent le contrôle de la Chambre des représentants.

04h02 - La candidate démocrate Annie Andrews empoche en Caroline du Sud un siège au Sénat détenu par les républicains, montrent les projections de Decision Desk HQ et de plusieurs chaînes de télévision américaines.

Elle bat Darline Graham, choisie par Donald Trump pour représenter le Parti républicain dans cet Etat que celui-ci avait remporté lors de l'élection présidentielle de 2024.

04h00 - Fermeture des bureaux de vote dans le Montana, au Nevada et dans l'Utah.

03h17 - Selon les estimations de CNN et Decision Desk HQ, la démocrate Keisha Lance Bottoms est élue gouverneure de Géorgie.

03h11 - Les démocrates remporteraient la majorité à la Chambre des représentants, selon les estimations de Decision Desk HQ.

03h11 - La républicaine Ashley Moody remporte le siège de sénatrice en Floride face à la démocrate Angie Nixon, selon un décompte effectué par Reuters et USA Today.

03h05 - La démocrate Keisha Lance Bottoms l'emporte sur son adversaire républicain Rick Jackson et devient gouverneure de la Géorgie, selon les estimations de NBC News.

03h00 - Les bureaux de vote ferment dans quinze Etats supplémentaires, dont l'Arizona, le Colorado, l'Iowa, le Michigan, le Wisconsin et le Texas, considérés comme décisifs pour la Chambre des représentants.

Le Michigan, le Texas et l'Iowa sont également considérés comme des scrutins clés pour le Sénat.

02h30 - Les bureaux de vote ferment en Arkansas.

02h24 - Le démocrate Roy Cooper obtient le siège de sénateur en Caroline du Nord, selon les projections de Decision Desk HQ et de plusieurs médias américains.

Sa victoire face au républicain Michael Whatley permet aux démocrates de remporter un siège décisif, jusque-là détenu par les républicains, pour reprendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

02h22 - D'après les projections de Fox News et de NBC News, le candidat démocrate Chris Pappas remporte le poste de sénateur dans le New Hampshire.

02h01 - Le démocrate Chris Pappas s'impose face à l'ancien sénateur républicain John Sununu dans le New Hampshire, selon les projections de Decision Desk HQ. Le siège est actuellement détenu par les démocrates.

02h00 - Les bureaux de vote ferment dans de nombreux Etats dont dans le Maine, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, dans le New Hampshire et dans la totalité de la Floride où les scrutins sont considérés comme très compétitifs.

01h39 - D'après les estimations de la chaîne CBS News, le sénateur démocrate Jon Ossoff obtient sa réélection en Géorgie.

01h22 - Le sénateur sortant de l'Etat de Géorgie, le démocrate Jon Ossoff, est réélu, selon les projections de la firme Decision Desk HQ.

01h00 - Les bureaux de vote ferment en Géorgie, en Caroline du Sud, dans le Vermont, en Virginie et dans la plus grande partie de la Floride.

Les scrutins en Géorgie, en Floride et en Virginie sont notamment considérés comme disputés.

00h59 - Les électeur blâment Donald Trump pour la hausse des prix, une grande majorité d'Américains interrogés se disant mécontents de la gestion du pays, montre un sondage de sortie des urnes effectué par SSRS.

De nombreux électeurs disent se sentir moins bien lotis depuis que Donald Trump est revenu à la Maison blanche en janvier 2025, et près de 9 sondés sur 10 ont cité le coût de la vie comme un facteur crucial ou majeur au moment de voter.

Les deux tiers des personnes interrogées imputent la hausse des prix au président républicain, tandis que les trois quarts se disent en colère ou insatisfaits de la direction prise par le pays.

Sept électeurs sur dix déclarent vouloir que le Congrès renforce son rôle de contrepoids du pouvoir exécutif, et 62% des votants interrogés ont dit désapprouver la manière dont Donald Trump gère le pays.

00h00 - Les bureaux de vote commencent à fermer dans l'Indiana et le Kentucky.

LE POINT sur les élections de mi-mandat nL8N4560J1

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)