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Les ventes de puces pour smartphones de Qualcomm sont inférieures aux prévisions, le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 23:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Le titre de Qualcomm QCOM.O recule de 6,6% à 161,8 dollars en séance prolongée

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de la division téléphonie mobile de Qualcomm a chuté de 26% à 5,14 milliards de dollars, entraînant une baisse de 8% du chiffre d'affaires du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars

** Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur un chiffre d'affaires de 5,25 milliards de dollars pour la division téléphonie mobile

** Le chiffre d'affaires ajusté du quatrième trimestre a reculé de 7% à 10,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 10,4 et 11,2 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 10,48 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 1,25% depuis le début de l'année

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