EN DIRECT-Nouvelles frappes américaines en Iran après la mort de deux soldats

Les Etats-Unis ont lancé de nouvelles attaques contre l'Iran, a déclaré samedi le Commandement central de l'armée américaine (Centcom), après avoir annoncé plus tôt que deux militaires américains ont été tués et un troisième est porté disparu en Jordanie à la suite de tirs de missiles et de drones iraniens.

Dans un message écrit diffusé avant les frappes, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait déclaré que Washington paierait pour "rechercher une escalade du conflit".

Le Centcom a indiqué dans un communiqué que les frappes, menées à la demande du président américain Donald Trump, avaient débuté à 22h00 GMT.

"Les frappes visent à affaiblir davantage la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, et à punir rapidement le Corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des soldats américains en Jordanie la nuit dernière", a dit le Centcom sans fournir plus de détails.

L'agence de presse iranienne Mehr a rapporté que les Etats-Unis avaient mené une attaque près du port de Sirik, dans le sud de l'Iran.

Le département d'Etat a alerté les ressortissants américains se trouvant à l'étranger à se préparer à des annulations de vols aériens et à des fermetures ponctuelle des espaces aériens en raison des tensions au Moyen-Orient qui "peuvent potentiellement entraîner une escalade imprévue".

La trêve conclue le mois dernier a cédé la place à des affrontements quotidiens, ce qui fait craindre un retour à une guerre totale.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

02h24 - L'agence de presse iranienne Irna rapporte que plusieurs explosions ont été entendues à Bandar Abbas et dans l'île de Qeshm.

01h06 - Les médias iraniens rapportent que l'armée américaine vise une zone près de la ville de Hajiabad, dans le sud de l'Iran.

00h31 - Un drone chargé d'explosifs est abattu près du consulat américain à Erbil, en Syrie, disent des sources sécuritaires à Reuters.

00h28 - L'armée américaine lance de nouvelles frappes contre l'Iran après la mort de deux soldats américains et la disparition d'un troisième en Jordanie à la suite de tirs de missiles et de drones iraniens.

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Le DIRECT de la journée de samedi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)