Football/Coupe du monde-Une dernière sortie ébouriffante qui "n'entache pas la légende de Deschamps"

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre

La 185e et dernière rencontre de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, samedi, aura ‌certainement été l'une des plus spectaculaires de ses 14 ans en poste avec la défaite contre l'Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde de football.

Sa dernière a bien failli ​être gâchée par une première période cauchemardesque, au cours de laquelle les Bleus ont sombré, menés 4-0 à la mi-temps. Lors de son ère commencée en 2012, Didier Deschamps n'avait évidemment jamais connu ça, il n'avait même jamais été mené de deux buts dans les 20 premières minutes d'un match.

Son choix de faire entrer Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Dayot Upamecano et Lucas Digne à la mi-temps a aidé l'équipe ​de France à frôler le miracle. Elle est revenue à 4-3, avant de céder deux nouvelles fois en fin de match.

"Au final, on ne gagne pas. C'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui, malheureusement, la première mi-temps donne l'impression qu'on ​l'a laissé tomber, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire ressentir", a expliqué Kylian ⁠Mbappé sur M6.

"On veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait parce que ce match ne va pas entacher la légende de Didier Deschamps."

Le capitaine de l'équipe de France ‌avait déjà adressé avant la rencontre un message d'hommage à son sélectionneur sur ses réseaux sociaux.

"Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué", a-t-il écrit. "Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur ​du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta ‌grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront."

"LA PLUS BELLE CHOSE QUI ME SOIT ARRIVÉE"

Les hommages se sont succédé, à l'image de celui ⁠d'Emmanuel Macron, lui aussi avant le match pour la troisième place.

"Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps", a partagé le président de la République sur X.

Champion du monde 1998 en tant que joueur, Didier Deschamps a pris la ⁠tête des Bleus en 2012, succédant alors ‌à Laurent Blanc dans la foulée de l'élimination en quarts de finale de l'Euro par l'Espagne (2-0).

Le Basque de 57 ans a remis progressivement la sélection tricolore sur ⁠le devant de la scène.

Au moment de céder la place la plus convoitée du football français, "DD" laisse derrière lui une deuxième Coupe du monde en 2018 – vingt ans après la première décrochée en tant que ‌capitaine –, une finale de Mondial en 2022 et d'Euro en 2016 ainsi qu'un titre en Ligue des nations en 2021. Et, donc, une troisième demi-finale consécutive en Coupe du monde.

"Je ⁠sais que l'équipe de France va me manquer, mais j'ai eu le privilège pendant 15 ans d'être là-haut avec ce maillot, à connaître ⁠des moments magnifiques, des moments plus difficiles", disait-il ‌vendredi, à la veille de la "petite finale", en conférence de presse.

"L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris 25 ans de ma vie, 25 ans dans la ​vie d'un homme ou d'une femme, ça marque. Et ça marque encore plus parce qu'évidemment, il reste des souvenirs ‌inoubliables."

"LA GRANDEUR DE L'ÉQUIPE DE FRANCE"

Parfois cible des critiques pour son approche pragmatique éloignée des entraîneurs en vogue de la décennie, Didier Deschamps a rarement fait l'unanimité mais a toujours répondu par des résultats probants dans presque chaque compétition qu'il ​a disputée.

Il lui aura notamment manqué un titre à l'Euro, ses plus gros échecs récents étant l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro 2021 par la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.) puis en demi-finales contre l'Espagne (2-1), trois ans plus tard.

Lors de la Coupe du monde 2026, au cours de laquelle il aura manqué le troisième match de groupes contre la Norvège (4-1) pour assister aux obsèques de sa mère, "DD" a encore ⁠essuyé de nombreuses critiques après une nouvelle demi-finale perdue contre l'Espagne (2-0), mardi.

L'ancien capitaine des Bleus laisse derrière lui un héritage certain puisque jamais un sélectionneur n'aura occupé le poste aussi longtemps en équipe de France. Il est également devenu ce mois-ci le sélectionneur à avoir dirigé le plus de matches en Coupe du monde (27), deux rencontres de plus que l'Allemand Helmut Schön.

"C'est quelqu'un qui a, depuis maintenant 14 ans, contribué à la grandeur de l'équipe de France, qui aura beaucoup apporté à notre football", a salué Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF), sur BeIN Sports.

"C'est fini pour moi. Le meilleur est toujours à venir, ce sera différent, mais ce sera bien aussi", a conclu Didier Deschamps, ému, sur BeIN Sports.

Philippe Diallo a annoncé que le nom du futur sélectionneur serait connu "d'ici la fin du mois". ​Zinédine Zidane est l'immense favori à sa succession.

(Rédigé par Vincent Daheron)