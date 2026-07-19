Football-Mbappé bat le record de buts en Coupe du monde de Messi

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre

Kylian Mbappé a battu ‌samedi le record de buts inscrits en Coupe du monde de l'Argentin ​Lionel Messi en inscrivant ses 21es et 22es réalisations, face à l'Angleterre (4-6), lors du match pour la troisième place.

Le capitaine des Bleus s'est ​offert un doublé de deux frappes du pied gauche. Il a d'abord inscrit le ​premier but de l'équipe de France ⁠alors qu'elle était menée 4-0 à la mi-temps, puis a ramené ‌son équipe à une unité des Three Lions.

Avec 22 buts, il dépasse donc Lionel Messi, qui jouera la ​finale dimanche contre l'Espagne.

Kylian ‌Mbappé a par ailleurs pris la tête du classement ⁠des buteurs du Mondial 2026 avec dix buts, deux de plus que Lionel Messi.

"Leo (Messi) marque tout le temps, demain il va marquer", ⁠a souri Kylian ‌Mbappé sur M6. "J'essaie juste d'aider mon équipe, de marquer à ⁠chaque fois. C'est sûr que quand tu marques autant de buts ‌en Coupe du monde, ça te fait évoluer dans certaines ⁠sphères, mais j'aurais aimé ne pas être le meilleur ⁠buteur de l'histoire ‌et jouer le match de demain."

"C'est bien pour tout ce qui est ​héritage, mais aujourd'hui, ce n'est ‌pas la première chose qui traverse mon esprit."

Auteur samedi, sur les buts de Kylian Mbappé, ​de ses sixièmes et septièmes offrandes du tournoi, Michael Olise a conforté, lui, sa place de meilleur passeur du Mondial, trois ⁠unités devant Lionel Messi, le Brésilien Bruno Guimaraes, le Marocain Brahim Diaz et le Norvégien Martin Odegaard.

Il a ainsi battu le record sur une seule édition que détenait le Brésilien Pelé, avec six "assists" en 1970, depuis que les passes décisives ont été comptabilisées à partir de ​1966.

(Rédigé par Vincent Daheron)