Football-Mbappé bat le record de buts en Coupe du monde de Messi

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre
Kylian Mbappé a battu samedi le record de buts inscrits en Coupe du monde de l'Argentin Lionel Messi en inscrivant ses 21es et 22es réalisations, face à l'Angleterre (4-6), lors du match pour la troisième place.
Le capitaine des Bleus s'est offert un doublé de deux frappes du pied gauche. Il a d'abord inscrit le premier but de l'équipe de France alors qu'elle était menée 4-0 à la mi-temps, puis a ramené son équipe à une unité des Three Lions.
Avec 22 buts, il dépasse donc Lionel Messi, qui jouera la finale dimanche contre l'Espagne.
Kylian Mbappé a par ailleurs pris la tête du classement des buteurs du Mondial 2026 avec dix buts, deux de plus que Lionel Messi.
"Leo (Messi) marque tout le temps, demain il va marquer", a souri Kylian Mbappé sur M6. "J'essaie juste d'aider mon équipe, de marquer à chaque fois. C'est sûr que quand tu marques autant de buts en Coupe du monde, ça te fait évoluer dans certaines sphères, mais j'aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer le match de demain."
"C'est bien pour tout ce qui est héritage, mais aujourd'hui, ce n'est pas la première chose qui traverse mon esprit."
Auteur samedi, sur les buts de Kylian Mbappé, de ses sixièmes et septièmes offrandes du tournoi, Michael Olise a conforté, lui, sa place de meilleur passeur du Mondial, trois unités devant Lionel Messi, le Brésilien Bruno Guimaraes, le Marocain Brahim Diaz et le Norvégien Martin Odegaard.
Il a ainsi battu le record sur une seule édition que détenait le Brésilien Pelé, avec six "assists" en 1970, depuis que les passes décisives ont été comptabilisées à partir de 1966.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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