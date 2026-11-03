Diamondback Energy revoit à la hausse ses prévisions de production dans un contexte de hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout des perspectives en matière de dépenses, des commentaires du directeur général et des analystes tout au long du texte; ajout de graphiques)

par Vallari Srivastava

Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de production annuelle après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole liée aux perturbations de l'approvisionnement résultant du conflit au Moyen-Orient.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son huitième mois, a perturbé l'approvisionnement énergétique mondial . Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31% au cours du trimestre, s'établissant à 89,27 dollars le baril, par rapport à l'année précédente.

Diamondback a commencé à augmenter sa production en début d’année, dans le but d’apporter des barils supplémentaires sur le marché dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement et de hausse des prix.

La société a revu à la hausse ses prévisions de production pendant trois trimestres consécutifs et table désormais sur une production moyenne d’environ 1,015 million de barils équivalent pétrole par jour en 2026, contre plus d’un million de boepd auparavant.

Elle table désormais sur des dépenses d’investissement comprises entre 3,95 et 4,00 milliards de dollars en 2026, contre 3,9 milliards de dollars précédemment.

"Personne ne peut prédire quand l’offre mondiale de pétrole finira par se normaliser, et nous nous attendons donc à ce que la volatilité actuelle se poursuive", a déclaré le directeur général Kaes Van’t Hof.

Toutefois, le projet de la société de mener cinq "simulfracs" — des fracturations simultanées dans plusieurs puits — en 2027 laisse entrevoir un programme de forage plus régulier par rapport à l’activité actuelle, a indiqué Neal Dingmann, analyste chez William Blair.

Au troisième trimestre, le prix réalisé par Diamondback a bondi de près de 35% pour atteindre 85,89 dollars le baril de pétrole, et la production est passée à 1,03 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 942 946 boepd un an plus tôt.

Diamondback devrait également bénéficier de la demande croissante de gaz naturel, dans un contexte d’expansion des centres de données et d’augmentation des exportations de GNL.

"Nous nous efforçons de nouer des relations avec les acteurs du GNL… des accords avantageux devraient pouvoir être conclus avec ces entreprises dans les années à venir", a déclaré Kaes Van't Hof.

Le producteur de pétrole de schiste a augmenté son dividende trimestriel de 7,3%, le portant à 1,18 dollar par action.

La société, basée à Midland, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 5,86 dollars par action au cours du trimestre, contre une estimation des analystes de 5,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.