Apple prévoit une hausse de ses coûts et une baisse de ses revenus liés aux services ; son action recule

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(Ajout des prévisions, mise à jour des cours de l'action, paragraphes 1 à 3)

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal atteint 114,48 milliards de dollars, dépassant les 113,39 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* Les ventes d'iPhone s'élèvent à 57,58 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 56,54 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* La marge brute s'établit à 47,9 %, dépassant l'estimation de 47,5 %

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé lundi des prévisions de marges brutes en baisse pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi que des prévisions de croissance du chiffre d’affaires des services nettement inférieures aux attentes de Wall Street.

L’action du fabricant de l’iPhone, qui était restée pratiquement inchangée en après-bourse après la publication de résultats du quatrième trimestre fiscal supérieurs aux attentes, a chuté de 4 % lors d’une conférence téléphonique après que les dirigeants ont présenté ces perspectives moins favorables. Le trimestre a été soutenu par une demande précoce pour la gamme iPhone 18 Pro et par des prix plus élevés.

Apple a déclaré s'attendre à une marge brute comprise entre 45 % et 46 % pour le trimestre se terminant en décembre, contre 47,9 % au quatrième trimestre. La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires des services de 8 % à 9 %, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 10,7 %.

Ces résultats et prévisions interviennent alors qu’Apple expérimente une série de nouveautés sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus, qui a pris ses fonctions en septembre. Après avoir lancé la plupart de ses nouveaux iPhone chaque automne pendant près de deux décennies, Apple espace désormais ces lancements: les modèles iPhone Pro et Duo seront commercialisés cette année, tandis que les autres modèles d’iPhone sont attendus l’année prochaine.

Apple a également lancé une multitude de nouveaux produits autres que l’iPhone au cours de ce trimestre des fêtes de fin d’année, notamment ses premiers ordinateurs portables à écran tactile et son premier hub domotique. Selon les analystes, ce rythme soutenu de lancements vise à lisser le cycle annuel de chiffre d’affaires d’Apple, qui, pendant des décennies, a connu un énorme boom des ventes de nouveaux iPhones au cours du trimestre des fêtes, avant de s’essouffler à la fin de l’été, les consommateurs anticipant l’arrivée de nouveaux modèles.

Ces dernières semaines, Apple a dû faire face à des signalements de clients concernant des écrans fissurés sur l’iPhone Duo, le premier téléphone pliable de la société, qui s’est vendu en quelques heures en ligne et a provoqué des files d’attente dans les magasins Apple le mois dernier. Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 114,48 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 113,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice par action pour le quatrième trimestre s’est établi à 2,10 dollars, dépassant les estimations des analystes de 1,99 dollar par action, même en excluant les 5 cents par action liés aux remboursements de droits de douane.

PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT DE L'IPHONE DUO

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Ternus a déclaré qu’un “très faible pourcentage” d’iPhone Duo avait été retourné en raison de problèmes d’affichage et qu’Apple était en train de les remplacer. Il a ajouté que, dans l’ensemble, l’entreprise n’était pas en mesure de répondre à la demande pour ces appareils, sans pouvoir préciser quand Apple rattraperait son retard.

“L’approvisionnement de l’iPhone Duo est limité à ce jour”, a déclaré M. Ternus. “La montée en puissance se déroule bien, et nous travaillons d’arrache-pied pour fournir ces appareils au plus grand nombre de clients le plus rapidement possible, mais à ce stade, nous ne sommes pas en mesure de prédire quand l’offre et la demande seront rééquilibrées.”

Apple a indiqué que les ventes d’iPhone au quatrième trimestre, qui incluaient les modèles iPhone 18 Pro mais pas celles du Duo, s’élevaient à 57,58 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 56,54 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Ce changement de stratégie intervient alors qu’Apple est confrontée à des difficultés liées à la flambée des prix des puces mémoire induite par l’IA, que l’ancien directeur général Tim Cook avait comparée à une crue centenaire susceptible de freiner la hausse des marges qu’Apple tire de la vente de mises à niveau de stockage.

“La grande question pour Apple à l’avenir sera de savoir dans quelle mesure l’entreprise pourra résister aux hausses significatives des prix des composants qui ont ralenti ses concurrents sur les marchés des PC et des smartphones”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research. “Le nouvel iPhone Duo semble promis à un grand succès, mais l’entreprise doit résoudre les problèmes d’affichage et augmenter sa production avant de pouvoir avoir un impact significatif sur son résultat net.”

LES HAUSSES DE PRIX COMPENSENT LES COÛTS DES PUCES

Parallèlement au lancement de ses nouveaux modèles d’iPhone 18 Pro, Apple a également augmenté de 100 dollars le prix des modèles d’iPhone 17 et relevé les prix de certains MacBook, ce qui a contribué à atténuer l’impact de la hausse continue des prix des puces mémoire.

“Nous avons effectivement constaté une hausse des coûts de la mémoire par rapport au trimestre de juin, qui a été partiellement compensée par l’avantage lié à la détention de stocks et par la baisse des coûts de certains composants autres que la mémoire”, a déclaré M. Ternus à Reuters. “Ces hausses de prix ont permis une certaine compensation.”

Apple a indiqué que ses marges brutes s’élevaient à 47,9 %, soit un niveau supérieur aux estimations des analystes (47,5 %), selon les données de LSEG.

Une autre question clé concernant les marges d’Apple concerne les coûts de sa nouvelle version de Siri intégrant l’IA, qui, selon M. Ternus, traite désormais 2,5 milliards de requêtes par jour.

“Nous disposons désormais de la Siri dont nous avons toujours rêvé, que nous avons véritablement conçue de A à Z”, a déclaré M. Ternus.

Apple a indiqué que les ventes de ses ordinateurs Mac, qui ont gagné en popularité auprès des passionnés de technologie en tant que plateforme d’hébergement d’agents d’IA, s’élevaient à 10,79 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,61 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires des services s’est élevé à 31,57 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes de 31,58 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d’iPad et d’appareils portables se sont élevées respectivement à 6,23 milliards et 8,30 milliards de dollars, toutes deux inférieures aux estimations de 6,70 milliards et 9,06 milliards de dollars.