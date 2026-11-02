Diamondback Energy dépasse les prévisions de bénéfices alors que la guerre en Iran fait grimper les cours du pétrole

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(Ajout des commentaires du directeur général et des perspectives dans les paragraphes 3 à 8)

Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O a dépassé lundi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une production en hausse et à la hausse des cours mondiaux du pétrole dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son huitième mois, a perturbé l’approvisionnement en énergie et le transport maritime via le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime stratégique. Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31 % pour s’établir à 89,27 dollars le baril au cours du trimestre, par rapport à l’année précédente.

La société a commencé à augmenter sa production en début d’année, afin d’apporter des barils supplémentaires sur le marché dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement et de hausse des prix.

“Personne ne peut prédire quand l’approvisionnement mondial en pétrole finira par se normaliser; nous nous attendons donc à ce que la volatilité actuelle se poursuive”, a déclaré le directeur général Kaes Van’t Hof.

Le prix réalisé par Diamondback pour chaque baril de pétrole produit a bondi de près de 35 %, à 85,89 dollars. La production trimestrielle est passée à 1,03 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 942.946 boepd un an plus tôt.

La société a revu à la hausse ses prévisions de production pour trois trimestres consécutifs et table désormais sur une production moyenne de près de 1,015 million de boepd en 2026.

Elle avait auparavant prévu une production annuelle supérieure à 1 million de boepd.

Diamondback prévoit de produire environ 524.000 barils de pétrole par jour en 2026. Pour le trimestre en cours, elle table sur une production comprise entre 518.000 et 528.000 barils de pétrole par jour.

La société, basée à Midland, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 5,86 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 5,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.