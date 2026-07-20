Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été intimidés selon Jean-Noël Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, en visite en Israël

Deux agents ‌de l'ambassade de France en Iran ont été ​dimanche soir la cible d'un acte d'intimidation de la part des services de sécurité iraniens, déclare lundi ​Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.

S'exprimant sur le réseau social ​X, le chef de la ⁠diplomatie française a estimé que cette action constituait ‌une "violation flagrante des immunités diplomatiques" dont bénéficient les deux agents concernés.

Selon Jean-Noël Barrot, ils ​ont été ‌détenus sans raison pendant plusieurs heures et ⁠ont subi un interrogatoire, l'un d'eux ayant même été molesté.

Les deux agents ont depuis rejoint l'ambassade de ⁠France en ‌Iran où ils sont désormais en sécurité ⁠dans l'attente de leur retour en France dans ‌les prochaines heures, précise le ministre.

Jean-Noël Barrot ⁠dit avoir fait savoir à son homologue ⁠iranien que ‌cette action est une "atteinte gravissime et inadmissible" à l'intégrité ​des agents de l'ambassade ‌de France et qu'elle ne pourra rester sans conséquence.

L'acte d'intimidation dénoncé par ​le chef de la diplomatie française intervient alors que les Etats-Unis ont de nouveau ⁠bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif.

Téhéran de son côté a riposté avec des attaques dans le Golfe, contre des alliés de Washington.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité ​par Zhifan Liu)