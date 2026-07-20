 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été intimidés selon Jean-Noël Barrot
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:06

Le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, en visite en Israël

Le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, en visite en Israël

Deux agents ‌de l'ambassade de France en Iran ont été ​dimanche soir la cible d'un acte d'intimidation de la part des services de sécurité iraniens, déclare lundi ​Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.

S'exprimant sur le réseau social ​X, le chef de la ⁠diplomatie française a estimé que cette action constituait ‌une "violation flagrante des immunités diplomatiques" dont bénéficient les deux agents concernés.

Selon Jean-Noël Barrot, ils ​ont été ‌détenus sans raison pendant plusieurs heures et ⁠ont subi un interrogatoire, l'un d'eux ayant même été molesté.

Les deux agents ont depuis rejoint l'ambassade de ⁠France en ‌Iran où ils sont désormais en sécurité ⁠dans l'attente de leur retour en France dans ‌les prochaines heures, précise le ministre.

Jean-Noël Barrot ⁠dit avoir fait savoir à son homologue ⁠iranien que ‌cette action est une "atteinte gravissime et inadmissible" à l'intégrité ​des agents de l'ambassade ‌de France et qu'elle ne pourra rester sans conséquence.

L'acte d'intimidation dénoncé par ​le chef de la diplomatie française intervient alors que les Etats-Unis ont de nouveau ⁠bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif.

Téhéran de son côté a riposté avec des attaques dans le Golfe, contre des alliés de Washington.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité ​par Zhifan Liu)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,91 USD NYMEX +1,85%
Pétrole Brent
88,52 USD Ice Europ +4,31%
Pétrole WTI
82,33 USD Ice Europ +3,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 19:08

    Vous n'avez eu aucune réaction quand les juifs ont battu nos gendarmes militaires à Jérusalem

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
Pétrole Brent
88,6 +4,41%
2CRSI
26,22 +1,00%
VALERIO THERAPEUTICS
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank