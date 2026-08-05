Des négociations "positives" ont eu lieu mardi avec l'Iran, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir que des négociations avec Téhéran avaient eu lieu "toute la journée" et qu'elles avaient été "positives", tout en menaçant à nouveau de bombarder l'Iran "très durement" si aucun accord n'était scellé.

Il a effectué ces commentaires dans une interview au cours d'une émission nocturne de la chaîne de télévision Fox News.

(Kanishka Singh, Jasper Ward et Bo Erickson; version française Jean Terzian)