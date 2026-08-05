La Fed valide l'acquisition de la banque américaine Webster Bank par Santander

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La Réserve fédérale a publié mardi un communiqué pour valider l'acquisition à venir de la banque américaine Webster Bank par Santander, annoncée en février dernier par le groupe espagnol.

Les deux entreprises n'ont pas annoncé quand l'acquisition, d'un montant de 12,2 milliards de dollars (10,6 milliards d'euros au taux actuel), serait finalisée.

L'achat de Webster Bank, banque fondée en 1935, "accroît de manière significative la taille de Santander, sa base de dépôts et ses capacités aux États-Unis", avait ajouté l'établissement bancaire espagnol lors de l'annonce, qui compte environ 200.000 employés et 180 millions de clients dans le monde.

Ce rachat doit permettre de "développer les produits, la technologie et les capacités que nous pouvons offrir, avec de vraies opportunités de revenus", avait précisé la dirigeant de l'établissement européen, Ana Botin, dans un communiqué.

L'annonce de cette acquisition est intervenue quelques minutes avant la publication des résultats annuels "records" de Santander, actuellement valorisée à plus de 130 milliards d'euros, qui conforte ainsi sa place de premier établissement bancaire d'Espagne.

L'année passée a pourtant été marquée pour Santander par le feuilleton de l'OPA hostile de sa grande concurrente, BBVA, sur Sabadell, quatrième banque espagnole.

Mais la menace de la possible émergence d'un autre mastodonte bancaire en Espagne s'est dissipée en octobre, après des mois de tractations politico-économiques, quand cette opération très médiatisée a échoué, poussant BBVA à abandonner ce méga-projet qui n'était pas vu d'un bon oeil par le gouvernement de gauche du Premier ministre Pedro Sánchez.

C'était dans ce contexte incertain que le groupe fondé en 1857 à Santander, dans le nord de l'Espagne, avait d'ailleurs annoncé en juillet une première acquisition d'ampleur, celle de TSB, filiale de Sabadell, pour 3,1 milliards d'euros, dans l'idée notamment de compliquer la tâche de BBVA dans son OPA, mais aussi dans le but de l'intégrer à Santander UK.