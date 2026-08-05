Gilead Sciences en lourde perte au 2T, conséquence de plusieurs rachats

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le laboratoire américain Gilead Sciences a annoncé mardi une lourde perte nette au deuxième trimestre, plombé par plus de 11 milliards de dollars de dépenses liées à ses récentes acquisitions d'Arcellx, Tubulis et Ouro Medicines.

Entre avril et juin, l'entreprise de Foster City (Californie) a engrangé un chiffre d'affaires de 7,80 milliards de dollars (+10% sur un an) mais il a publié une perte nette de 10,50 milliards de dollars.

Son résultat net a non seulement pâti de dépenses liées aux trois acquisitions mais il a également été grevé à hauteur de 1,75 milliard de dollars par des dépréciations d'actifs dans la recherche et développement en connexion avec le rachat d'Immunomedics.

Et ses frais opérationnels (personnel, administratif) ont grimpé à 1,92 milliard, contre 1,36 milliard un an plus tôt.

Ces éléments négatifs n'ont pu être compensés par la hausse de l'activité, par une imposition plus faible et par des gains d'investissements supérieurs.

Au final, cela représente un impact négatif de 9,08 dollars par action.

La perte nette par action à données comparables, valeur privilégiée par les marchés, atteint 8,45 dollars quand le consensus des analystes de Factset attendait une perte nette de 7,26 dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Gilead Sciences reculait de 1%.

Au deuxième trimestre, le groupe précise avoir réduit sa dette de 2,8 milliards de dollars, avoir payé 2,1 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires et avoir racheté pour 774 millions de dollars de ses propres actions.

Dans ces circonstances, il a légèrement modifié sa fourchette de chiffre d'affaires attendu pour l'ensemble de l'année, qui devrait être compris entre 30,10 et 30,40 milliards (30 à 30,40 milliards auparavant).

Par ailleurs, il anticipe une perte nette par action à données comparables de 60 à 30 cents, contre une perte nette comprise entre 1,05 dollar et 65 cents auparavant.