Confronté à des recours en justice, le patron de Paramount défend le rachat de Warner

David Ellison à New York, aux États-Unis, le 22 avril 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NOAM GALAI )

Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, a défendu mardi dans une tribune publiée dans le New York Times, le rachat du studio concurrent Warner Bros Discovery, jugeant que les oppositions à l'opération étaient d'ordre politique.

Outre les studios de cinéma et les services de streaming, cette acquisition mettra sous le même toit deux des principales chaînes d'information dans le pays, CNN et CBS News.

"La vraie question est si on peut me faire confiance en tant que dirigeant de CNN. Il y a des questions sur mes vues politiques, mes loyautés et mes intentions", a-t-il regretté.

"L'opération a été approuvée par les régulateurs de 65 pays, dont les Etats-Unis et la Chine, de même que par l'Union européenne", a rappelé M. Ellison.

Elle a malgré tout suscité une levée de boucliers qui a pris une tournure judiciaire.

Une douzaine d'Etats américains ont ainsi déposé un recours en justice pour stopper le rachat - estimé à 111 milliards de dollars - estimant qu'il aurait un impact sur la concurrence à Hollywood en mariant deux des cinq plus grands distributeurs de films.

Une juge de Californie a ordonné le 20 juillet dernier la suspension de l'opération le temps d'examiner l'affaire sur le fond, précisant mardi que le procès se tiendrait le 2 mars 2027, sur 12 jours.

Le syndicat des scénaristes a de son côté lancé des poursuites, craignant là encore une moindre concurrence et des conséquences négatives pour la profession.

Selon M. Ellison, l'argument de domination du marché ne tient pas: le total passé en moyenne par les Américains devant les chaînes et services de streaming du futur groupe ne représente que 20% du temps moyen passé devant des écrans, alors que la concurrence de Disney, Apple, Amazon ou Netflix est rude.

"Cela ne ressemble pas aux chiffres d'une entreprise qui peut décider ce que les spectateurs veulent voir ou pour quoi les écrivains doivent être payés", a appuyé David Ellison.

Il est le fils de Larry Ellison, le patron du groupe technologique Oracle, considéré comme un soutien et proche du président américain Donald Trump.

Larry Ellison est le principal actionnaire de Paramount Skydance via le trust familial.

S'il a assuré dans sa tribune défendre "l'indépendance" des rédactions tant de CBS News que de CNN, David Ellison a également estimé que les chaînes devaient "faire mieux".

"Il y a beaucoup de terrain à récupérer", a-t-il insisté, citant de récents sondages montrant que la confiance des Américains dans les médias était "au niveau le plus bas jamais enregistré".