Des navires commencent à transiter par le détroit d'Ormuz dans le cadre du programme d'évacuation de l'ONU, selon l'agence

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Les navires ont commencé à traverser le détroit d’Ormuz dans le cadre d’un nouveau dispositif mis en place par l’agence maritime des Nations unies afin d’évacuer les navires bloqués dans cette zone en raison du conflit, a déclaré mercredi un porte-parole.

Cette initiative, dont la mise en place a pris plusieurs mois, permettra à des centaines de navires, avec à leur bord quelque 11 000 marins bloqués dans le Golfe, de traverser le détroit d’Ormuz, a déclaré mardi l’Organisation maritime internationale (OMI).

“Des navires ont déjà commencé à passer dans le cadre de ce plan”, a déclaré mercredi un porte-parole de l’OMI, sans toutefois fournir de détails sur les navires ayant franchi le détroit.

Au moins deux vraquiers et un cargo ont traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre de ce dispositif au cours des 12 dernières heures, selon les données de suivi des navires de LSEG publiées mercredi.

Au moins 35 autres navires commerciaux, principalement des vraquiers, des cargos et des porte-conteneurs, se préparaient à franchir le détroit, selon les données de suivi des navires de LSEG et de MarineTraffic, sur la base d’une analyse des mouvements de navires réalisée par Reuters.

Ces navires sont des navires commerciaux de plus petite taille, dont cinq petits pétroliers, des navires côtiers et des remorqueurs, selon l’analyse des navires en attente.

Dans le cadre de ce dispositif, qui, selon l’OMI, a pu être mis en place après que les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord-cadre de cessez-le-feu, les navires pourront emprunter deux voies pour sortir du détroit: une route nord passant par les eaux iraniennes et une route sud passant par “les eaux coordonnées par le Sultanat d’Oman et les États-Unis”.

“Les navires doivent attendre des instructions avant de poursuivre leur route”, a déclaré l’OMI dans une note relative à ce dispositif publiée mercredi.

“Une affluence excessive dans la zone d’attente ne ferait qu’entraîner la suspension des notifications ultérieures pour des raisons de sécurité de la navigation.”

Ces dernières semaines, l’armée américaine avait lancé une mission pour aider les navires à sortir du détroit.