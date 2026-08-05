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Des discussions "positives" ont eu lieu mardi avec l'Iran, dit Trump
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 06:56
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(Actualisé avec commentaires supplémentaires, contexte)

Donald Trump a déclaré mardi soir que des négociations avec Téhéran avaient eu lieu "toute la journée" et qu'elles avaient été "très bonnes", tout en menaçant à nouveau de bombarder l'Iran "très durement" si aucun accord n'était scellé.

Le président américain, qui multiplie depuis le début du conflit les déclarations optimistes et les menaces, a effectué ces commentaires au cours d'une interviewlors d'une émission nocturne de la chaîne de télévision Fox News.

Il a dit que le détroit d'Ormuz serait "rouvert très bientôt", prévenant que, dans le cas contraire, les Etats-Unis frapperaient durement l'Iran.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises ces derniers mois de détruire les infrastructures énergétiques de l'Iran et s'est affranchi de toute limite en prévenant en avril dernier qu'il anéantirait "toute la civilisation" iranienne si Téhéran ne répondait pas favorablement à sa demande de rouvrir Ormuz.

(Kanishka Singh, Jasper Ward et Bo Erickson; version française Jean Terzian)

Guerre en Iran

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