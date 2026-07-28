Défense européenne : le marché ne paie plus le récit, il paie l'exécution

Un Rafale qatari en vol. (crédit : Dassault Aviation, A. Pecchi)

Deux images du même secteur, à quelques jours d'intervalle. Dassault Aviation publie un semestre remarquable : chiffre d'affaires en hausse de 46%, résultat opérationnel en progression de 83%, backlog de 45,4 milliards d'euros représentant plus de cinq années d'activité, et le titre s'adjuge environ 10% à l'ouverture. Rheinmetall, de son côté, guide pourtant une croissance de 45% de son chiffre d'affaires pour 2026, et accuse une chute de plus de 40% depuis ses sommets de janvier. L'indice défense européen recule de 12% depuis la mi-janvier quand le Stoxx Europe 600 progresse de 7,5%.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Faut-il y voir la fin du cycle défense ? C'est le contresens à éviter. Fin avril, nous invitions ici même à «rester patient» face à un secteur qui, paradoxalement, ne réagissait plus aux tensions géopolitiques. Trois mois plus tard, l'explication s'est imposée d'elle-même : le marché n'était pas en train d'abandonner le thème, il était en train de changer de régime.

La fin du bêta de thème

De 2022 à 2025, la défense européenne s'est achetée comme un thème. Peu importait le dossier : le réarmement du continent, les budgets en expansion, l'élargissement de l'OTAN justifiaient un repricing d'ensemble. Cette phase est terminée. Les valorisations ayant intégré la perfection, le marché est entré dans une phase de dispersion : il ne rémunère plus la promesse, il sanctionne ou récompense l'exécution.

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L'épisode de la frégate allemande F126 en est le révélateur. L'annulation du programme a effacé une dizaine de milliards d'euros de capitalisation chez Rheinmetall, un multiple de la valeur économique du contrat perdu. Le message n'est pas que le réarmement s'arrête : les budgets votés sont là, les carnets sont pleins. Le message est que le marché price désormais le risque d'exécution, capacité industrielle, tenue des cadences, dépendance à des décisions politiques par nature réversibles, qu'il avait ignoré pendant trois ans.

Dassault, la preuve par l'exécution

Dassault illustre le versant opposé du même phénomène, et mérite qu'on s'y attarde. Le dossier cumule des qualités structurelles rares : un quasi-monopole souverain sur l'avion de combat français, un cycle export qui s'auto-entretient, chaque nouveau client crédibilise le suivant, de l'Inde à l'Ukraine, une visibilité de revenus sans équivalent sur la cote parisienne avec plus de cinq années d'activité sécurisées par des commandes fermes d'États, et un bilan forteresse.

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Si le titre est récompensé cette semaine, ce n'est pas parce que le thème redevient à la mode, c'est parce que l'exécution est démontrée : les livraisons montent en cadence, le levier opérationnel joue, la marge passe de 6,3% à 7,9% en un an, et le repli optique des prises de commandes s'explique entièrement par une base de comparaison gonflée par les 26 Rafale Marine indiens de 2025, quand les 140 appareils décidés par l'Inde ne figurent même pas encore au carnet.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Le marché trie, et il sait encore reconnaître un exécutant. C'est le comportement d'un secteur qui mûrit, pas d'un secteur qui se retourne.

Regarder la supply chain, pas les communiqués

Ce changement de régime a une conséquence pratique : il redonne tout son prix à l'analyse. Anticiper les prochaines variations, dans un sens comme dans l'autre, suppose une compréhension fine du secteur, et surtout de ses chaînes de valeur.

La défense européenne est organisée en pyramide autour de maîtres d'œuvre assembleurs, les primes ; or c'est rarement chez eux que se situe la contrainte. Les goulets d'étranglement, poudres et matériaux énergétiques, forgeage des grandes pièces, optronique, électronique durcie, sous-traitants uniques qualifiés, se logent aux deuxième et troisième rangs de la supply chain.

Un prime ne livre que ce que sa chaîne peut produire : c'est là, et non dans les communiqués des donneurs d'ordres, que se préparent les prochaines révisions de guidance. Un carnet de 45 milliards ne vaut que par la capacité de la filière à le transformer en livraisons. C'est toute la différence entre un backlog et un chiffre d'affaires.

Les industriels prennent position

Le signal le plus intéressant de cet été n'est d'ailleurs pas boursier. Pendant que la cote doutait, Thales a remporté, face à Safran, la bataille pour Exail Technologies : 3,9 milliards d'euros, une prime de 44%, environ 41 fois le résultat opérationnel attendu en 2026 selon Jefferies.

Que deux industriels, les mieux placés pour juger de la réalité des carnets et des technologies, se disputent au prix fort la quasi-unique mid-cap défense de la cote parisienne en dit plus long que n'importe quel objectif de cours. Dans le même temps, KNDS, le fabricant du Caesar, reportait sine die son introduction en Bourse.

Un univers coté qui rétrécit

Le sens du flux mérite qu'on s'y arrête. Exail était précisément la démonstration que la cote pouvait produire une success story mid-cap sur ce cycle : l'actionnaire qui a accompagné le titre depuis la fusion d'ECA Group et d'iXblue en 2022 a vu l'entreprise passer d'équipementier à maître d'œuvre, le carnet être multiplié par dix, et son investissement avec.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

C'est exactement cette exposition-là qui disparaît. L'offre de Thales transfère la croissance future à l'acquéreur, KNDS renonce à élargir l'univers investissable, et le compartiment se réduit à des mega-caps sous surveillance.

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Comprenons bien : la strate intermédiaire de la défense européenne ne disparaît pas. Elle se développe et se finance activement, mais hors Bourse. C'est la cote qui cesse d'en refléter la vitalité.

Voilà la vraie leçon de ce mois de juillet. Le réarmement européen est un cycle industriel long, dont la Bourse ne reflète qu'une fraction : la plus liquide, la plus volatile, désormais la plus exigeante sur l'exécution.

Sur la cote, la prime ira aux exécutants démontrés, Dassault en tête. L'essentiel du tissu qui bénéficie de ce cycle, sous-traitants critiques, équipementiers, PME du dual-use, vit et se développe dans le non-coté, à des valorisations que les industriels valident transaction après transaction.

Le thème défense n'a pas déçu. Il a simplement cessé d'être un pari boursier pour redevenir ce qu'il est : un cycle d'investissement, qui se joue autant dans les usines et les tables de négociation que sur les écrans de cotation.

Par Rainier Brunet-Guilly, Partner chez New Alpha Asset Management (La Française Group / Crédit Mutuel Alliance Fédérale)

Rainier Brunet-Guilly est Partner chez New Alpha Asset Management, la plateforme de capital-investissement de La Française Group (Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 163 milliards d'euros sous gestion).

Eric Galiegue est associé de PhiAdvisor Valquant, analyste financier indépendant spécialisé dans les marchés actions.