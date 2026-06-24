De nouveaux pétroliers bloqués quittent le détroit d'Ormuz, ce qui vient renforcer l'offre mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Florence Tan et Emily Chow

Trois pétroliers bloqués transportant 5 millions de barils de pétrole brut quittaient mercredi le détroit d’Ormuz, dont deux à destination de l’Asie, selon des données maritimes, alors que l’accord provisoire entre l’Iran et les États-Unis débloque davantage de stocks bloqués dans le Golfe, ce qui fait baisser les prix mondiaux .

Le VL Breeze, un très grand pétrolier battant pavillon sud-coréen et transportant 2 millions de barils de condensats qatariens et de brut d’Abou Dhabi, a franchi le détroit et fait route vers Daesan, selon les données de LSEG et Kpler. Ce superpétrolier est affrété par le raffineur sud-coréen Hyundai Oilbank.

Le VLCC « Plata Carrier », affrété par Indian Oil Corp

IOC.NS , quitte actuellement le détroit avec 2 millions de barils de brut saoudien, aux côtés du pétrolier Suezmax « Prudent Warrior », qui fait route vers Sohar, en Oman, avec 1 million de barils de brut irakien de Bassorah, selon ces mêmes données. Tous deux battent pavillon libérien.

Hyundai Oilbank et IOC n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter ces informations. Les analystes de Kpler et Vortexa ont estimé la semaine dernière que près de 90 millions de barils de brut étaient bloqués dans le golfe.

Le ministère sud-coréen des Affaires maritimes a déclaré mercredi que quatre navires exploités par des armateurs sud-coréens avaient quitté le détroit et faisaient route vers leurs destinations, l’un vers la Corée du Sud et les autres vers des pays tiers.

Dix-huit des 26 navires bloqués depuis le début du conflit au Moyen-Orient se trouvent toujours dans le golfe, a précisé le ministère.

On ne savait pas immédiatement si ces navires empruntaient les couloirs maritimes temporaires mis en place par Oman et l’Organisation maritime internationale pour aider les navires à quitter la zone en toute sécurité. Oman a déclaré qu’il maintiendrait le détroit d’Ormuz ouvert à la navigation sans imposer de péages, après avoir désigné deux routes temporaires au nord et au sud de la voie de navigation existante afin de faciliter le passage en toute sécurité des navires quittant la région.

Deux méthaniers vides — le Shandong Redwood et le Milaha Qatar — ont été les derniers à être repérés à l’ouest du détroit pour charger des cargaisons en provenance du Qatar, selon les données maritimes. Cela porte à neuf le nombre de méthaniers vides connus ayant transité par le détroit pour se ravitailler au Qatar, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la guerre. Le Premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a déclaré que cet État du Golfe reprendrait sa production normale de GNL d’ici quelques semaines, a rapporté mercredi le Financial Times.