Chevron enregistre son meilleur résultat trimestriel depuis six ans, dépassant les prévisions des analystes

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* Le résultat ajusté atteint 12 milliards de dollars, soit 6,06 dollars par action

* Chevron maintiendra sa fourchette de dividendes et de rachats d'actions, déclare le directeur financier

* L'acquisition de Hess génère 1,5 milliard de dollars de synergies avant la date prévue

par Sheila Dang

Vendredi, Chevron CVX.N a dépassé les estimations des analystes concernant ses résultats du deuxième trimestre, annonçant son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis au moins six ans, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran perturbe les marchés mondiaux de l’énergie, stimulant ainsi les bénéfices des plus grandes compagnies pétrolières.

Le bénéfice ajusté de 12 milliards de dollars, soit 6,06 dollars par action, a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 5,56 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. L'action Chevron a progressé d'environ 3 % en pré-ouverture. Ces résultats font écho à ceux des géants pétroliers européens TotalEnergies TTEF.PA et Shell SHEL.L , qui ont eux aussi affiché des bénéfices exceptionnels au deuxième trimestre, portés par la hausse des cours du pétrole.

« Malgré toutes les incertitudes géopolitiques et la volatilité des marchés qui persistent, nous continuons à fournir l’énergie fiable dont le monde a besoin », a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d’une interview. Le deuxième plus grand groupe pétrolier américain produit moins au Moyen-Orient que ses concurrents, ce qui lui permet de profiter de la hausse des cours du pétrole sans subir les importantes perturbations de production qui ont affecté ses rivaux tels qu’ExxonMobil et TotalEnergies.

Les bénéfices de l’amont se sont élevés à 8,2 milliards de dollars, soit une hausse de 200 % par rapport à l’année précédente. Les cours de référence du Brent ont augmenté de 23 % au cours du deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l’année, le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz restant limité.

La production s’est élevée à 4 millions de barils équivalent pétrole par jour au cours du deuxième trimestre, contre 3,85 millions de bep/j au premier trimestre. La production américaine, concentrée dans le bassin du Permien et dans la région offshore du golfe du Mexique, a atteint un nouveau record de 2,08 millions de bep/j.

Chevron a déclaré s'attendre à dépenser 25 % de moins par baril pour sa production de schiste aux États-Unis cette année par rapport à 2025, grâce à des gains d'efficacité.

Les résultats du secteur aval ont également atteint leur plus haut niveau depuis le début de la décennie, à 4,9 milliards de dollars, avec un débit record des raffineries américaines. La faiblesse des stocks mondiaux de carburant et le conflit au Moyen-Orient ont propulsé les marges de raffinage à des niveaux records. Cette explosion des bénéfices pourrait susciter davantage de critiques de la part du président américain Donald Trump, qui a accusé les compagnies pétrolières de "pratiquer des prix abusifs" le mois dernier et les a exhortées à faire davantage pour faire baisser les prix de l’essence.

CHEVRON MAINTIENT SES DIVIDENDES ET SES RACHATS D'ACTIONS À UN NIVEAU STABLE

Chevron a racheté pour 3 milliards de dollars d’actions au cours du deuxième trimestre et versé 3,5 milliards de dollars de dividendes, un montant identique à celui du trimestre précédent. Mme Bonner a déclaré que la société maintiendrait son objectif de rachat d’actions pour l’ensemble de l’année, compris entre 10 et 20 milliards de dollars, et qu’elle se concentrerait sur le renforcement de son bilan à long terme.

“L’énergie étant un secteur cyclique, notre activité doit être performante quel que soit le cycle. Nous n’allons pas modifier notre stratégie sur la base d’un seul trimestre”, a-t-elle déclaré.

Au Venezuela, où l’administration Trump tente d’accroître les investissements des compagnies pétrolières américaines, les coentreprises de Chevron produisent désormais environ 280 000 barils par jour, a précisé Mme Bonner.

“Nous pensons pouvoir augmenter notre production de 15 % supplémentaires au cours des 18 à 24 prochains mois”, a-t-elle déclaré.

Chevron évaluait actuellement des opportunités de production supplémentaires qui dépendraient de l’obtention de conditions favorables auprès du gouvernement vénézuélien, a-t-elle ajouté. Chevron a également annoncé vendredi avoir réalisé 1,5 milliard de dollars de synergies grâce à l’acquisition, l’année dernière, de Hess , cet objectif ayant été atteint six mois avant la date prévue et dépassant la cible initiale de 1 milliard de dollars fixée lors de la conclusion de l’opération.