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Ces noms pourraient surprendre – dans un sens comme dans l'autre, estime Jefferies
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,3 %

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13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

CES TITRES POURRAIENT SURPRENDRE – À LA HAUSSE OU À LA BAISSE – SELON JEFFERIES

La saison des résultats bat à nouveau son plein, et si le nombre d’entreprises et d’informations est trop important pour que vous puissiez tout suivre, les analystes et chercheurs de Jefferies ont dressé une liste de titres européens susceptibles de surprendre, à la hausse comme à la baisse.

Heidelberg Materials HEIG.DE fait partie des titres qui, selon eux, pourraient réserver une bonne surprise.

"Le titre se négociant à un PER de seulement 10,6 pour 2026 et ayant perdu la réévaluation de l’année précédente, la confirmation des prévisions et des économies supplémentaires pourrait entraîner des révisions à la hausse des résultats et une nouvelle réévaluation", a déclaré Jefferies.

Vient ensuite la société britannique Computacenter CCC.L , que Jefferies met en avant comme son "choix privilégié parmi les "pelles et pioches" du cycle d’investissement dans l’IA".

"La société bénéficie d’un positionnement unique grâce à son exposition croissante aux infrastructures d’entreprise américaines et aux clients hyperscalers, deux des secteurs où les dépenses sont les plus importantes dans le domaine technologique aujourd’hui", ont-ils déclaré, tout en soulignant le potentiel de hausse opérationnelle.

D’autres titres pourraient créer une surprise positive, selon Jefferies: AstraZeneca AZN.L , Beijer Ref BEIJb.ST , Euronext ENX.PA , InterContinental Hotels IHG.L , Legrand

LEGD.PA , Sanofi SASY.PA , Siltronic WAFGn.DE et Zalando

ZALG.DE .

Parmi les surprises à la baisse, on pourrait citer la société de services de recrutement Randstad RAND.AS . Jefferies note que "l’amélioration de la demande et les gains de parts de marché sont contrebalancés par une pression sur les marges, un faible effet de levier opérationnel et une génération de flux de trésorerie plus faible que prévu".

Dassault Systèmes DAST.PA et UPM-Kymmene UPM.HE pourraient également réserver des surprises à la baisse, selon Jefferies.

(Sophie Kiderlin)

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