Wells Fargo: Hausse du bénéfice au T3 avec les revenus d'intérêts

L'illustration montre une maquette de carte de crédit Wells Fargo.

Wells Fargo a publié mardi une hausse de ‌son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par la croissance de son portefeuille de prêts et l'augmentation de ​ses revenus d'intérêts.

La quatrième banque américaine a fait état d'un bénéfice net de 5,95 milliards de dollars (5,32 milliards d'euros), soit 1,87 dollar par action, pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 5,59 milliards ​de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt.

Le revenu net d’intérêts de Wells Fargo a augmenté de 5% pour ​atteindre 12,52 milliards de dollars au cours du trimestre.

La ⁠banque a pu mobiliser davantage son bilan depuis que la Réserve fédérale (Fed) a supprimé le plafond ‌réglementaire qui limitait ses actifs depuis plusieurs années, lui offrant une plus grande marge de manœuvre pour se livrer à la concurrence sur le marché des prêts.

Wells ​Fargo s’est appuyé sur les cartes ‌de crédit et les prêts automobiles pour développer son portefeuille de prêts aux ⁠particuliers, tirant parti de tendances de consommation favorables.

L’économie américaine est restée sur des bases solides grâce à d’importants investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle, à la résilience des dépenses de consommation et à la relative ⁠stabilité du marché du ‌travail.

"Bien que l’incertitude économique persiste et que le moral des consommateurs reste mitigé, ⁠nos données montrent que nos clients particuliers et professionnels se portent bien", a déclaré le directeur général ‌Charlie Scharf dans un communiqué.

Les banques américaines ont également bénéficié du réinvestissement d’actifs arrivés à ⁠échéance dans des instruments offrant un rendement plus élevé, ce qui soutenu ⁠leurs marges globales.

Le mois dernier, ‌le directeur financier Mike Santomassimo s’est montré optimiste quant aux perspectives de croissance des prêts de la ​banque pour l’année, estimant que les tendances en matière ‌de crédit et de consommation restaient favorables malgré les craintes que la hausse des coûts ne pèse sur le budget des ​ménages.

Malgré des résultats attendus solides, les valeurs bancaires reculent, les investisseurs se montrant prudents face à la perspective que la Fed freine l’activité économique. L’indice KBW Bank a perdu plus de 12% ⁠par rapport à ses plus hauts niveaux d’août.

L’action de la banque reculait de 1,5% en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 10% depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de lundi.

Bien que les analystes s’attendent à ce que la hausse des rendements obligataires soutienne le produit net d’intérêt de Wells Fargo à court terme, l’augmentation des coûts de financement pourrait freiner la croissance économique.

(Reportage Utkarsh Shetti, vertsion française ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)