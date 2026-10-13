J&J dépasse les prévisions de bénéfices et envisage de scinder son activité « hanche et genou » vers le milieu de l'année 2027

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* La division MedTech n'atteint pas les prévisions du troisième trimestre

* Les ventes de Tremfya bondissent de 68 %, dépassant les prévisions

* Le directeur financier explique que le conflit au Moyen-Orient, l'austérité en Europe et les pressions sur les prix en Chine ont pesé sur les ventes de dispositifs médicaux

(Ajout des commentaires du directeur financier issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 et 4, des commentaires d'analystes aux paragraphes 16 et 17, ainsi que d'un graphique)

par Michael Erman et Sriparna Roy

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi un bénéfice légèrement supérieur aux prévisions, porté par les ventes soutenues de Tremfya, un traitement contre les maladies immunitaires, et a déclaré qu'elle prévoyait de scinder son activité de prothèses de hanche et de genou l'année prochaine.

À la fin de l’année dernière, la société avait annoncé son intention de scinder sa division orthopédique, DePuy Synthes, pour en faire une société indépendante, marquant ainsi sa deuxième scission majeure alors qu’elle se concentre davantage sur les segments de santé à forte croissance.

Lors d’une conférence téléphonique organisée pour présenter les résultats de l’entreprise, le directeur financier Joe Wolk a déclaré que J&J maintenait son objectif de scission de DePuy Synthes à la mi-2027.

« Compte tenu des performances de DePuy Synthes… nous pensons qu’une scission constitue la meilleure option pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires de Johnson & Johnson. Cela a toujours été notre plan de base, et nous sommes convaincus qu’il peut être mené à bien », a-t-il déclaré.

Apollo Global Management est en pourparlers pour acquérir la division orthopédique dans le cadre d’une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News en septembre.

L'action J&J reculait d'environ 2 % avant l'ouverture de la Bourse.

LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT PÈSE SUR LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

Dans une interview accordée à Reuters, M. Wolk a déclaré que le conflit au Moyen-Orient , les mesures d’austérité en Europe et la politique de prix en Chine continuaient de peser sur les résultats à l’international, « mais peut-être de manière un peu plus prononcée ».

Il a précisé que le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une flambée des coûts du carburant, n’avait pas encore eu d’impact sur les coûts de l’entreprise, mais avait nui aux ventes dans la région.

« Ce sont des pays qui accordent toujours de l’importance à des systèmes de santé haut de gamme et qui en veulent réellement, comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite. Ils sont fiers de disposer d’un système de santé solide, d’une très bonne qualité », a déclaré M. Wolk. « Mais leurs budgets sont désormais réorientés et alloués à la défense. »

Le chiffre d’affaires de la division des technologies médicales a progressé de 2,5 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars au total, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 8,71 milliards de dollars, selon les données de LSEG. En dehors des États-Unis, le chiffre d’affaires de cette division est resté pratiquement stable.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel déclaré, portant le point médian à environ 101,2 milliards de dollars, contre 101,1 milliards précédemment. Elle a également relevé la fourchette de ses prévisions de bénéfice ajusté, avec un nouveau point médian de 11,10 dollars par action, contre 11,04 dollars auparavant.

Les ventes de la division Abiomed de J&J, spécialisée dans les pompes cardiaques, sont restées faibles après qu’une étude britannique publiée en début d’année a soulevé des questions concernant l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

Selon Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, les résultats en deçà des attentes dans le secteur des technologies médicales concernaient principalement les domaines de la cardiologie et de la chirurgie.

Les ventes trimestrielles du secteur pharmaceutique ont bondi de 7,7 % pour atteindre 16,76 milliards de dollars.

« Bien que les résultats globaux soient globalement conformes aux attentes, nous pensons que les investisseurs seront déçus par certains détails de ces résultats », a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim, soulignant que les résultats du secteur MedTech étaient « quelque peu décevants ».

M. Divan a souligné les bonnes performances de certains produits plus anciens, tels que Stelara et Simponi, ajoutant que Tremfya et Tecvayli, un traitement contre le myélome multiple, étaient les seuls produits récents et stratégiquement importants à avoir significativement dépassé les attentes.

Les ventes de Tremfya, destiné au traitement de la maladie de Crohn et d’autres maladies auto-immunes, ont progressé de 68 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à environ 2,2 milliards de dollars, tandis que celles de Stelara, confronté à la concurrence des génériques, ont chuté de 54 % pour s’établir à 716 millions de dollars, un chiffre qui reste toutefois bien supérieur aux prévisions revues à la baisse de Wall Street, qui tablaient sur 591 millions de dollars. Tremfya a progressivement compensé la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara suite à ses récentes autorisations de mise sur le marché pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Les ventes de Darzalex, un traitement contre les cancers du sang, ont augmenté d’environ 16 % pour atteindre 4,24 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,4 milliards de dollars.

La société a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 25,4 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 25,28 milliards de dollars, et un bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action, dépassant de 5 cents les attentes de Wall Street.