JP Morgan: Hausse du bénéfice au T3, mais l'élan de la banque d'investissement faiblit

Siège social de JP Morgan Chase à New York

JP Morgan a fait état mardi d'une hausse ‌du bénéfice au troisième trimestre, tandis que le ralentissement récent des opérations de fusion-acquisition suscite des inquiétudes.

Les spécialistes des ​fusions-acquisitions de Wall Street avaient connu un début d’année fulgurant, marqué notamment par l’introduction en Bourse (IPO) historique de SpaceX. Mais le marché des IPO a perdu de son élan ces dernières semaines, menaçant ce qui aurait pu être ​une année exceptionnelle pour l’activité de banque d’investissement.

JP Morgan a fait état d’une baisse de 8% de ses commissions de banque d’investissement par rapport ​au deuxième trimestre, malgré une hausse de 14% en glissement ⁠annuel.

"Les commissions de banque d’investissement ont chacune progressé à un rythme de l’ordre de 15%, soutenues ‌par une forte activité des clients, même si celle-ci s’est quelque peu modérée au cours du trimestre", a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué.

Le titre JP Morgan ​ressort volatil en pré-ouverture, progressant de 1,6% ‌après un recul initial de 2,7%.

JP Morgan conserve toutefois sa place de première ⁠banque en termes de revenus issus de l'activité banque d’investissement, selon les données de Dealogic.

Selon les analystes, le marché des IPO est sélectif, mais pas fermé, et les offres reportées pourraient encore voir le jour si les conditions ⁠se stabilisent au cours ‌du quatrième trimestre. Les banques perçoivent des commissions lucratives sur la prise ferme de l’offre ⁠initiale, ainsi que sur les ventes ultérieures lorsque les entreprises émettent davantage d’actions.

Le géant bancaire américain a annoncé ‌un résultat net de 15,3 milliards de dollars (13,68 milliards d'euros), soit 5,57 dollars par action, pour ⁠le trimestre clos le 30 septembre, contre 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 ⁠dollars par action, un an ‌plus tôt.

Le chiffre d’affaires de la division Marchés, qui regroupe ses salles de marché dédiées aux actions et aux ​titres à revenu fixe, a progressé de 15% au ‌troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

RÉSILIENCE DE LA BANQUE DE DÉTAIL

L'économie américaine a jusqu'à présent déjoué les prévisions, le marché du travail ​ayant bien résisté et les dépenses de consommation restant soutenues, ce qui a permis de maintenir l'activité de crédit, cruciale pour le secteur.

Le produit net d'intérêts hors activités de marché, c'est-à-dire la différence entre ce ⁠qu'une banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de 6% au cours du trimestre pour atteindre 24,7 milliards de dollars. Le volume moyen des prêts a progressé de 10% en glissement annuel.

"L’économie américaine a continué d’être portée par la vigueur des investissements des entreprises et la persistance des dépenses de consommation", a déclaré Jamie Dimon.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore et Nupur Anand à New York ; version française ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)