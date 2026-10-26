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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 08:23

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26/10/2026 Charwood Energy Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lumibird Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Nacon Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Sergeferrari Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Verimatrix Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Verizon Résultats du 3ème trimestre
27/10/2026 Alpes (Compagnie) Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Alten Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Assystem Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Boeing Résultats du 3ème trimestre
Coca Cola Co Résultats du 3ème trimestre
Exosens Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Haulotte Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Hunyvers Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Linedata Services Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lucibel Résultats annuels
Memscap Résultats du 3ème trimestre
Mexedia Assemblée générale extraordinaire
Orange Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Saint Gobain Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Sherwin-Williams Co. Résultats du 3ème trimestre
Verallia Résultats du 3ème trimestre
Visa Inc Résultats du 3ème trimestre
Worldline Chiffre d'affaires 3ème trimestre
28/10/2026 Acteos Résultats du 1er semestre
Airbus Résultats du 3ème trimestre
Alan Allman Associates Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Assystem Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Aubay Chiffre d'affaires 3ème trimestre
BASF SE Résultats du 3ème trimestre
Bic Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bnp Paribas Résultats du 3ème trimestre
Clariane Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Crcam Norm.Seine Résultats du 3ème trimestre
Danone Réunion d'analystes trimestrielle (08:15)
Dassault Systemes Résultats du 3ème trimestre
Dbv Technologies Résultats du 3ème trimestre
Deutsche Bank AG Résultats du 3ème trimestre
Elis Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Exel Industries A Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Groupe Crit Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
High Co Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Infotel Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Invibes Advertising Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Kone OYJ Résultats du 3ème trimestre
Lectra Résultats du 3ème trimestre
Mercedes-Benz Groug AG Résultats du 3ème trimestre
Mersen Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Microsoft Corp. Résultats du 3ème trimestre
NSE Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Parrot Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Rising Stone Résultats du 1er semestre
Sogeclair Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Stellantis Chiffre d'affaires 3ème trimestre
TFF Group Assemblée générale annuelle (11:00)
Vantiva Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Verallia Réunion d'analystes trimestrielle (09:00)
Vetoquinol Chiffre d'affaires 3ème trimestre
29/10/2026 2crsi Résultats annuels
74Software Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
AB Inbev Résultats du 3ème trimestre
Adidas AG Résultats du 3ème trimestre
Adocia Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Agripower Résultats annuels
Air Liquide Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Amazon.com Inc Résultats du 3ème trimestre
Amundi Résultats du 3ème trimestre
Ayvens Résultats du 3ème trimestre
BBVA Résultats du 3ème trimestre
Caterpillar Inc. Résultats du 3ème trimestre
Cheops Technology Assemblée générale annuelle (17:00)
CRCAM Brie Pic2CCI Résultats du 3ème trimestre
DLSI Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Emeis Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Equasens Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Eramet Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Eutelsat Chiffre d'affaires 1er trimestre
Gold by Gold Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Grolleau Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Groupe LDLC Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Guillemot Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Imerys Résultats du 3ème trimestre
Immersion Résultats annuels
ING Groep Résultats du 3ème trimestre
Lhyfe Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
Manitou Bf Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Marie Brizard Wine and Spirits Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Median Technologies Résultats du 1er semestre
Merck Co Résultats du 3ème trimestre
MGI Digital Graphic Réunion d'analystes semestrielle (16:00)
Pluxee Résultats annuels
Renault Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Rising Stone Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Samse Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Societe Generale Résultats du 3ème trimestre
Sopra Steria Group Réunion d'analystes trimestrielle (08:30)
Stmicroelectronics Résultats du 3ème trimestre
Technip Energies Résultats du 3ème trimestre
TF1 Résultats du 3ème trimestre
TotalEnergies Résultats du 3ème trimestre
Wavestone Chiffre d'affaires 1er semestre
X-Fab Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
30/10/2026 Ama Corporation Résultats du 1er semestre
Biomerieux Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Boostheat Résultats du 1er semestre
Capgemini Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Chevron Corp. Résultats du 3ème trimestre
CMG CLEANTECH Assemblée générale annuelle (10:00)
Coil Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Crcam Nord Cci Résultats du 3ème trimestre
Credit Agricole Résultats du 3ème trimestre
Emeis Réunion d'analystes trimestrielle (10:00)
Forsee Power Résultats du 1er semestre
Groupe Tera Résultats du 1er semestre (Après clôture)
HDF (Hydrogene de France) Assemblée générale mixte (14:00)
Hf Company Résultats du 1er semestre
Hydrogen Refueling Solutions Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Ikonisys Assemblée générale annuelle (14:00)
Intesa Sanpaolo SpA Résultats du 3ème trimestre
Lepermislibre Résultats du 1er semestre
Macompta.fr Assemblée générale annuelle (17:00)
Miliboo Assemblée générale annuelle (18:30)
Obiz Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Pet Service Résultats du 1er semestre
Poulaillon Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Rebirth Résultats du 1er semestre
Rougier Résultats du 1er semestre
Sanofi Résultats du 3ème trimestre
Scor Résultats du 3ème trimestre
Spie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
U10 Corp. Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Umalis Group Assemblée générale annuelle (14:00)
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

2CRSI
26,9800 EUR Euronext Paris +1,35%
74SOFTWARE
37,9000 EUR Euronext Paris -0,79%
AB INBEV
72,6800 EUR Euronext Bruxelles -3,61%
ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,7900 EUR Euronext Paris -2,47%
ADIDAS
160,150 EUR XETRA +1,68%
ADOCIA
2,5200 EUR Euronext Paris +5,09%
AGRIPOWER
0,8560 EUR Euronext Paris -1,38%
AIR LIQUIDE
174,8800 EUR Euronext Paris +0,11%
AIRBUS
194,5000 EUR Euronext Paris +1,06%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
1,8700 EUR Euronext Paris +10,00%
ALTEN
89,6500 EUR Euronext Paris +2,28%
AMA CORP
0,0904 EUR Euronext Paris -2,80%
AMAZON.COM
248,0000 USD NASDAQ 0,00%
AMUNDI
88,7500 EUR Euronext Paris +1,78%
ASSYSTEM
33,4000 EUR Euronext Paris -0,60%
AUBAY
49,8500 EUR Euronext Paris +2,05%
AYVENS (ex ALD)
8,8000 EUR Euronext Paris +0,51%
BASF
52,040 EUR XETRA -0,78%
BBVA
22,6800 EUR Sibe +2,02%
BIC
66,0000 EUR Euronext Paris +0,15%
BIOMERIEUX
89,0500 EUR Euronext Paris -0,17%
BNP PARIBAS
85,6600 EUR Euronext Paris +2,56%
BOEING CO
188,310 USD NYSE 0,00%
BOOSTHEAT
0,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
CAPGEMINI
125,8000 EUR Euronext Paris +1,49%
CATERPILLAR
686,790 USD NYSE 0,00%
CHARWOOD ENERGY
4,0200 EUR Euronext Paris 0,00%
CHEOPS TECH FCE
56,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
CHEVRON
233,240 USD NYSE 0,00%
CIE DES ALPES
17,4000 EUR Euronext Paris +1,40%
CLARIANE
3,1700 EUR Euronext Paris +0,83%
CMG CLEANTECH
0,1790 EUR Euronext Paris 0,00%
COCA-COLA CO
92,700 USD NYSE 0,00%
COIL
1,190 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM BRIE PIC2CCI
27,8450 EUR Euronext Paris +4,35%
CRCAM NOR.SE.CCI
119,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM NORD FRANCE
23,065 EUR Euronext Paris +3,80%
CREDIT AGRICOLE SA
15,1550 EUR Euronext Paris +1,58%
CRIT
46,8000 EUR Euronext Paris +1,30%
DANONE
61,8400 EUR Euronext Paris -0,64%
DASSAULT SYSTEMES
24,3200 EUR Euronext Paris -0,49%
DBV TECHNOLOGIES
1,8360 EUR Euronext Paris +6,87%
DEUTSCHE BANK
28,525 EUR XETRA +2,15%
DLSI
10,200 EUR Euronext Paris 0,00%
ELIS
22,3200 EUR Euronext Paris +0,45%
EMEIS
9,9050 EUR Euronext Paris +1,59%
EQUASENS
29,7000 EUR Euronext Paris +0,17%
ERAMET
34,7000 EUR Euronext Paris +2,85%
EUTELSAT
1,9430 EUR Euronext Paris +9,87%
EXEL INDUSTRIES A
17,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXOSENS
58,5500 EUR Euronext Paris +2,09%
FORSEE POWER
0,1500 EUR Euronext Paris -1,19%
GOLD BY GOLD
4,2700 EUR Euronext Paris +0,47%
GROLLEAU
3,6600 EUR Euronext Paris +4,57%
GROUPE LDLC
8,6000 EUR Euronext Paris +4,50%
GROUPE TERA
3,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
GUILLEMOT CORP.
3,8200 EUR Euronext Paris -3,05%
HAULOTTE GROUP
2,110 EUR Euronext Paris -0,47%
HF COMPANY
3,7200 EUR Euronext Paris +1,09%
HIGH CO
3,4250 EUR Euronext Paris -1,30%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
0,6500 EUR Euronext Paris -0,15%
HUNYVERS
4,0400 EUR Euronext Paris +0,50%
HYDROGENE DE FRANCE
1,6760 EUR Euronext Paris -1,41%
IKONISYS
1,3900 EUR Euronext Paris +1,46%
IMERYS
21,6600 EUR Euronext Paris +1,21%
IMMERSION
2,4600 EUR Euronext Paris -3,15%
INFOTEL
39,9500 EUR Euronext Paris +0,76%
ING GROUP
29,0350 EUR Euronext Amsterdam +2,02%
INTESA SANPAOLO
5,956 EUR MIL +1,64%
INVIBES ADV
1,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
LECTRA
22,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
LEPERMISLIBRE
0,0502 EUR Euronext Paris +0,40%
LHYFE
1,5740 EUR Euronext Paris -1,62%
LINEDATA SERVICES
45,8000 EUR Euronext Paris -0,43%
LUCIBEL
3,9795 EUR Euronext Paris 0,00%
LUMIBIRD
23,7500 EUR Euronext Paris +2,81%
MACOMPTA.FR
5,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
MANITOU BF
19,6000 EUR Euronext Paris +0,31%
MARIE BRIZARD
2,750 EUR Euronext Paris +0,36%
MEDIAN TECHNOLOGIES
4,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
4,6750 EUR Euronext Paris +3,66%
MERCEDES-BENZ GROUP
41,565 EUR XETRA +2,03%
MERCK
145,270 USD NYSE 0,00%
MERSEN
36,2000 EUR Euronext Paris +3,31%
MEXEDIA
3,2200 EUR Euronext Paris +1,90%
MGI DIGIT TECH
8,4400 EUR Euronext Paris +1,69%
MICROSOFT
524,5100 USD NASDAQ 0,00%
MILIBOO
1,6800 EUR Euronext Paris +4,35%
NACON
0,0494 EUR Euronext Paris +5,11%
NSE
35,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
OBIZ
2,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
14,2000 EUR Euronext Paris -0,04%
PARROT
7,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
PET SVC HLDG
4,300 EUR Euronext Paris -2,71%
PLUXEE
14,5500 EUR Euronext Paris -2,48%
POULAILLON
9,000 EUR Euronext Paris 0,00%
REBIRTH
2,300 EUR Euronext Paris 0,00%
RENAULT
26,5300 EUR Euronext Paris +2,35%
RISING STONE
40,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROUGIER S.A.
11,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SAINT-GOBAIN
67,8000 EUR Euronext Paris +1,32%
SAMSE
108,0000 EUR Euronext Paris -0,46%
SANOFI
74,5900 EUR Euronext Paris +0,63%
SCOR
33,0800 EUR Euronext Paris -0,24%
SERGE FERRARI
5,4800 EUR Euronext Paris +0,74%
SHERWIN-WILLIAMS
337,020 USD NYSE 0,00%
SOCIETE GENERALE
61,3600 EUR Euronext Paris +2,85%
SOGECLAIR
27,3000 EUR Euronext Paris -2,15%
SOPRA STERIA
186,4000 EUR Euronext Paris +0,76%
SPIE
41,4800 EUR Euronext Paris +1,77%
STELLANTIS
3,650 EUR MIL +2,66%
STMICROELECTRONICS
40,120 EUR MIL +1,70%
TECHNIP ENERGIES
30,6400 EUR Euronext Paris -0,52%
TF1
5,9450 EUR Euronext Paris -0,25%
TFF GROUP
14,2400 EUR Euronext Paris +1,71%
TOTALENERGIES
82,8500 EUR Euronext Paris -0,72%
U10 CORP
1,1500 EUR Euronext Paris +2,68%
UMALIS GROUP
3,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
VANTIVA
0,0830 EUR Euronext Paris +2,47%
VERALLIA
18,3000 EUR Euronext Paris -1,61%
VERIMATRIX
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VERIZON COMM
44,630 USD NYSE 0,00%
VETOQUINOL
81,100 EUR Euronext Paris +1,76%
VISA RG-A
407,995 USD NYSE 0,00%
WAVESTONE
32,3000 EUR Euronext Paris +1,73%
WORLDLINE
10,6040 EUR Euronext Paris +3,45%
X-FAB SILICON
5,2150 EUR Euronext Paris +4,30%
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