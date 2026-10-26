Wall Street clôture en hausse, l'IA reprend des couleurs

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, portée par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) après des turbulences la semaine passée, ainsi que par une légère détente des prix du pétrole.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 0,82 %, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,70 % et le Dow Jones s'est octroyé 0,28 %.

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