L'Europe finit dans le vert avant le pic de la saison des résultats

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, s'octroyant un rebond après les pertes de ‌la semaine dernière et avant une avalanche de résultats d'entreprises, malgré une reprise à la hausse du pétrole.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,83% à 7.847,32 points. À Francfort, le Dax a avancé ​de 1,03% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,86%, le FTSEurofirst 300 de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,80%.

Les marchés européens ont profité d'un relatif apaisement des craintes concernant la France, deuxième économie du bloc européen, après une journée de mobilisation sociale globalement calme samedi en comparaison à la semaine précédente.

Le marché obligataire français a marqué une ​pause dans son escalade, bénéficiant également du maintien de la note de crédit de la France à "Aa3" par l'agence de notation Moody's, alors qu'une dégradation était largement anticipée.

La prudence reste toutefois de mise, le président français Emmanuel Macron estimant que le 31 octobre sera ​encore "un samedi à risque".

Tandis qu'aucun résultat d'entreprise majeure n'était à l'ordre du jour en Europe, les ⁠choses s'accéléreront à compter de mardi, avec notamment les publications d'Orange, Novartis et HSBC.

Alors que le pic de la saison des résultats trimestriels d'entreprises sera franchi en milieu de semaine, ‌les marchés se préparent également à une série de réunions de politique monétaire.

La Banque centrale européenne (BCE) rendra sa décision de politique monétaire jeudi. Les marchés anticipent à 90% un maintien des taux, selon les données LSEG.

Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine (Fed) est également largement attendue mercredi sur un statu quo, tandis qu'environ un ​tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine.

VALEURS

Les ‌actions des entreprises exposées au Brésil reculent après la réélection surprise du président Luiz Inácio Lula da Silva, les investisseurs réévaluant leurs perspectives ⁠alors que les sondages donnaient favori le sénateur de droite Flavio Bolsonaro.

La banque espagnole Santander, qui tire environ 15% de ses bénéfices au Brésil, selon Citi, a lâché 3,09%.

Par ailleurs, à Paris, les fournisseurs de titres-restaurant Edenred et Pluxee ont perdu respectivement de 2,66% et 4,09%.

Lanterne rouge du SBF 120, GTT a chuté de 11,66% après que le groupe d'ingénierie navale a fait état vendredi d'une ⁠baisse du chiffre d'affaires sur les neuf ‌premiers mois de l'année. Bernstein a également abaissé sa recommandation sur le titre à "performance du marché".

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street ⁠reste dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,20%, le Standard & Poor's 500 de 0,65% et le Nasdaq Composite de 0,87%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que ‌prévu en octobre, l'indice du climat des affaires de l'institut Ifo ressortant à 90,2 après 89,9 en septembre et des attentes à 90,0.

CHANGES

La devise européenne recule face au billet ⁠vert, la prudence restant de mise avant les réunions des banques centrales et face à la poursuite de la mobilisation sociale en ⁠France.

Le dollar gagne 0,15% face à un panier ‌de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,17% à 1,1183 dollar.

TAUX

Bien que le marché obligataire français a freiné sa désescalade observée plus tôt, l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes ​à dix ans se resserre à 154 points de base (pdb), après avoir dépassé les 170 pdb la semaine ‌dernière.

Le rendement de l'OAT à dix ans a cédé 0,1 points de base à 4,9016%, tandis que le deux ans a pris 0,7 points de base à 3,7307%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a grappillé 0,4 ​point de base à 3,3589%. Le deux ans a grignoté 0,2 point de base à 3,0809%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans lâche 1,0 point de base à 4,9780%. Le deux ans avance pour sa part de 2,5 points de base à 4,7073%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers oscillent et freinent leur recul observé plus tôt, alors que des responsables saoudiens, turcs, pakistanais et iraniens se rencontraient ⁠à Téhéran pour discuter de mécanismes de désescalade.

Le Brent avance de 0,41% à 117,20 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,36% à 102,90 dollars.

ÉMERGENTS

La Bourse de Sao Paulo plonge au lendemain de la réélection surprise de Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence du Brésil, tandis que les échanges ont été suspendus pendant près d'une demi-heure après le déclenchement d'un mécanisme de coupe-circuit.

Les résultats de l'élection présidentielle ont déjoué les sondages qui donnaient le sénateur de droite Flavio Bolsonaro en tête, bouleversant les prévisions des investisseurs.

L'indice boursier de référence brésilien, le Bovespa, chute d'environ 16% à l'heure de la clôture en Europe.

La devise nationale, le réal brésilien, perd près de 9% face au dollar américain.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)