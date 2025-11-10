|date
|société
|événement
|11/11/2025
|Muenchener Rueckver
|Résultats 3ème trimestre
|12/11/2025
|Bayer AG
|Résultats 3ème trimestre
|Cisco Systems, Inc.
|Résultats
|Flutter Entertainment PLC
|Résultats 3ème trimestre
|Infineon Technologies AG
|Résultats 3ème trimestre
|Tractial
|Résultats 1er semestre
|Viel Et Compagnie
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Walt Disney Company
|Résultats 3ème trimestre
|13/11/2025
|Alstom
|Résultats 1er semestre
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Claranova
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Deutsche Telekom AG
|Résultats 3ème trimestre
|Eiffage
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Emova Group
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Explosifs Prod. Chi.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Forsee Power
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Icape Holding
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Innate Pharma
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Innelec Multimedia
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|It Link
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Siemens AG
|Résultats 3ème trimestre
|Touax
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Ubisoft Entertainment
|Résultats 1er semestre
|Valneva
|Résultats 3ème trimestre
|Vente Unique
|Chiffre d'affaires annuel
|14/11/2025
|Allianz SE
|Résultats 3ème trimestre
|Altamir
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|IDI
|Résultats 3ème trimestre
|Poujoulat
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
|Vallourec
|Résultats 3ème trimestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:37
Valeurs associées
|352,000 EUR
|XETRA
|0,00%
|20,890 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|27,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|24,300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,055 EUR
|XETRA
|0,00%
|71,0700 USD
|NASDAQ
|+0,04%
|1,550 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,660 EUR
|XETRA
|0,00%
|107,650 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,5650 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|204,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|223,070 USD
|NYSE
|+3,02%
|0,3070 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,340 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|68,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|32,725 EUR
|XETRA
|0,00%
|1,524 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,230 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|22,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|533,000 EUR
|XETRA
|0,00%
|7,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|237,300 EUR
|XETRA
|0,00%
|4,140 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
|4,640 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,082 EUR
|Euronext Paris
|-4,43%
|16,610 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,658 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|15,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|110,740 USD
|NYSE
|+0,23%
A lire aussi
-
(Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite
-
Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite
-
(AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
