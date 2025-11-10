 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 045,50
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:37

date société événement
11/11/2025 Muenchener Rueckver Résultats 3ème trimestre
12/11/2025 Bayer AG Résultats 3ème trimestre
Cisco Systems, Inc. Résultats
Flutter Entertainment PLC Résultats 3ème trimestre
Infineon Technologies AG Résultats 3ème trimestre
Tractial Résultats 1er semestre
Viel Et Compagnie Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Walt Disney Company Résultats 3ème trimestre
13/11/2025 Alstom Résultats 1er semestre
Bastide Le Confort Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Claranova Chiffre d'affaires 1er trimestre
Deutsche Telekom AG Résultats 3ème trimestre
Eiffage Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Emova Group Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Explosifs Prod. Chi. Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Forsee Power Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Icape Holding Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Innate Pharma Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Innelec Multimedia Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
It Link Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Siemens AG Résultats 3ème trimestre
Touax Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Ubisoft Entertainment Résultats 1er semestre
Valneva Résultats 3ème trimestre
Vente Unique Chiffre d'affaires annuel
14/11/2025 Allianz SE Résultats 3ème trimestre
Altamir Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
IDI Résultats 3ème trimestre
Poujoulat Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Vallourec Résultats 3ème trimestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALLIANZ
352,000 EUR XETRA 0,00%
ALSTOM
20,890 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTAMIR
27,500 EUR Euronext Paris 0,00%
BASTIDE LE CONFORT MED.
24,300 EUR Euronext Paris 0,00%
BAYER
26,055 EUR XETRA 0,00%
CISCO SYSTEMS
71,0700 USD NASDAQ +0,04%
CLARANOVA
1,550 EUR Euronext Paris 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM
26,660 EUR XETRA 0,00%
EIFFAGE
107,650 EUR Euronext Paris 0,00%
EMOVA GRP
0,5650 EUR Euronext Paris 0,00%
EPC GROUPE
204,000 EUR Euronext Paris 0,00%
FLUTTER ENTMT
223,070 USD NYSE +3,02%
FORSEE POWER
0,3070 EUR Euronext Paris 0,00%
ICAPE HOLDING
6,340 EUR Euronext Paris 0,00%
IDI
68,200 EUR Euronext Paris 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
32,725 EUR XETRA 0,00%
INNATE PHARMA
1,524 EUR Euronext Paris 0,00%
INNELEC MULTIMEDIA
3,230 EUR Euronext Paris 0,00%
IT LINK
22,700 EUR Euronext Paris 0,00%
MUENCHENER RUECKV
533,000 EUR XETRA 0,00%
POUJOULAT
7,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
SIEMENS
237,300 EUR XETRA 0,00%
TOUAX
4,140 EUR Euronext Paris +0,98%
TRACTIAL
4,640 EUR Euronext Paris 0,00%
UBISOFT
6,082 EUR Euronext Paris -4,43%
VALLOUREC
16,610 EUR Euronext Paris 0,00%
VALNEVA
3,658 EUR Euronext Paris 0,00%
VENTE UNIQUE.COM
15,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
VIEL
17,200 EUR Euronext Paris 0,00%
WALT DISNEY
110,740 USD NYSE +0,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • Les ETF monétaires mieux que les livret ? ( Crédits photo: © photoopus - stock.adobe.com)
    Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?
    information fournie par Moneyvox 10.11.2025 08:10 

    Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    A suivre aujourd'hui... Vallourec
    information fournie par AOF 10.11.2025 08:08 

    (AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement ... Lire la suite

  • LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank