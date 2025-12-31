TSMC lance la production de masse de semi-conducteurs ultra-performants 2nm

Une usine du géant des semi-conducteurs taïwanais TSMC à Kaohsiung, à Taïwan, le 23 décembre 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé avoir lancé la production de puces ultra-performantes 2nm, qui ouvrent la voie à des performances accrues pour l'intelligence artificielle (IA).

"La technologie 2nm (N2) de TSMC a commencé sa production en série au quatrième trimestre 2025, comme prévu", a fait savoir le groupe dans un communiqué non daté publié sur son site internet, consulté mercredi par l'AFP.

Ceci alors que les dépenses relatives à l'IA s'envolent au niveau mondial: elles devraient atteindre quelque 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, et plus de 2.000 milliards en 2026, soit près de 2% du PIB mondial.

Ces puces 2nm constituent "la technologie la plus avancée de l'industrie des semi-conducteurs en termes de densité et d'efficacité énergétique", selon TSMC.

Ces composants doivent être produits à "Fab 22", une installation de l'entreprise située à Kaohsiung, ville portuaire du sud de Taïwan.

Les puces produites par TSMC sont utilisées dans une large gamme de produits, allant des missiles aux smartphones. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est par ailleurs le principal fabricant mondial de semi-conducteurs. Il compte comme clients Nvidia ou encore Apple qui dépensent des milliards de dollars pour acquérir puces, serveurs et centre de données.

- "Rôle indispensable" de Taïwan -

Et c'est à Taïwan que sont fabriqués plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète, et près de la totalité des plus avancés, nécessaires au fonctionnement de l'IA.

La domination de Taïwan dans le domaine des puces est telle qu'elle est considérée comme un "bouclier de silicium" pour la sécurité de l'île. Celui-ci la protégerait d'un blocus ou d'une invasion par la Chine communiste - qui considère l'île comme une partie de son territoire - et inciterait les Etats-Unis à la défendre.

Mais la menace d'une attaque par Pékin inquiète, en raison des retombées qu'elle pourrait avoir sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cette semaine, avions de chasse et navires de guerre chinois ont encerclé Taïwan lors d'exercices militaires simulant un blocus de l'île. Le président taïwanais Lai Ching-te a dénoncé "une provocation flagrante contre la sécurité régionale et l'ordre international".

Face à la menace, de grands pays clients, notamment en Europe et aux Etats-Unis, encouragent ces dernières années un développement de la production de puces hors de l'île.

TSMC a ainsi investi dans des sites de production aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne.

Mais au cours d'un entretien avec l'AFP au début du mois, François Chih-chung Wu, l'un des ministres adjoints des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré que le gouvernement prévoyait de maintenir la production sur l'île des puces "les plus avancées", et que Taïwan conserve "un rôle indispensable dans le domaine des puces".