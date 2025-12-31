 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
31/12/2025

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE L'IA - Nvidia NVDA.O est en discussions avancées pour racheter AI21 Labs, une startup israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant pouvant atteindre trois milliards de dollars, rapporte mardi le quotidien financier Calcalist.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

NVIDIA
187,5400 USD NASDAQ -0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

