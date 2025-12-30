 Aller au contenu principal
Wall Street termine orientée à la baisse
information fournie par AFP 30/12/2025 à 22:37

Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en petite baisse mardi, la publication du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) n'ayant pas suffi à dynamiser les échanges.

Le Dow Jones a perdu 0,20%, l'indice Nasdaq 0,24% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,14%.

La séance a été "très calme" et n'a offert "rien de nouveau (...) ce qui n'est pas étonnant au milieu d'une semaine écourtée par un jour férié", commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs attendaient bien les "minutes" de la Fed, censées résumer les positions des différents responsables de l'institution monétaire à l'occasion de la décision d'abaisser les taux en décembre dernier.

Mais "le compte rendu n'est pas vraiment surprenant", selon M. Hogan, qui note que la divergence des avis des membres de la Fed a été "largement médiatisée" ces dernières semaines.

Selon ce document, publié mardi en milieu de journée, la plupart des responsables défendent "des ajustements à la baisse" si l'inflation ralentit suffisamment dans les premiers mois de 2026.

Mais à l'inverse "certains participants" ont déclaré vouloir privilégier une approche plus prudente, jugeant qu'il serait "approprié de maintenir la cible inchangée pour quelque temps" après la baisse décidée lors de cette réunion, la troisième consécutive.

Autant d'approches déjà envisagées par le marché, ce qui explique l'absence de réaction des investisseurs.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait légèrement à 4,12% vers 21H30 GMT contre 4,11% à la clôture lundi.

L'échéance à deux ans, plus sensible aux évolutions des politiques monétaires, restait stable à 3,45%.

La place américaine restera fermée jeudi à l'occasion du Nouvel An et Jose Torres, d'Interactive Brokers, s'attend à une nouvelle séance sans grand mouvement mercredi, "de nombreux traders attendant janvier pour réévaluer leurs positions".

Au tableau des valeurs, Meta (Facebok, Instagram, WhatsApp) a été recherché (+1,10% à 665,95 dollars) après avoir annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect, aujourd'hui basée à Singapour.

Cette opération, pour un montant non précisé, est une nouvelle illustration de la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg résolument tournée vers l'IA, et pourrait l'aider à générer des revenus sur ce segment grâce au modèle par abonnement privilégié par Manus.

Le fabricant de puces Intel (+1,69% à 37,30 dollars) a de nouveau terminé en hausse, porté par la prise de participation à son capital du géant des semiconducteurs Nvidia (-0,36% à 187,54 dollars), à hauteur de 5 milliards de dollars.

L'opération avait été annoncée en septembre, mais vient tout juste d'être formalisée, selon des documents déposés lundi auprès du gendarme boursier américain (SEC).

Nasdaq

Valeurs associées

INTEL
37,3050 USD NASDAQ +1,70%
META PLATFORMS
666,1000 USD NASDAQ +1,12%
NVIDIA
187,5550 USD NASDAQ -0,35%
S&P GLOBAL
527,700 USD NYSE -0,47%
