Wall Street termine sans grand changement
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 22:31

La Bourse de New York a fini sans grand changement mardi après une séance en dents de scie lors de laquelle la ‍baisse des valeurs des secteurs de la technologie et de la finance ont pesé sur les indices.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 94,87 points, à 48.367,06 points. Le Standard & Poor's ‌500, plus large, a perdu 9,50 points, soit 0,14% à 6.896,24 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,27 points, soit 0,23% à 23.419,08 points

Des ​11 grands secteurs du S&P, les services de communication ont enregistré les plus grands ⁠gains, porté par la hausse de Meta Platforms.

L'entreprise a annoncé lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois.

Les ⁠valeurs de l'indice du secteur ‍technologique ont évolué dans une fourchette étroite, Apple et Nvidia ⁠affichant une performance modérée, tandis que Microsoft progressait légèrement.

"Les taux de croissance vont converger entre la technologie et tous les autres secteurs l'année prochaine, et l'écart de valorisation est si ​important qu'il est tout à fait justifié d'envisager un repositionnement", a déclaré Mark Hackett, stratégiste chez Nationwide.

Les volumes d'échanges sont restés faibles avant la demi-séance de mercredi et la pause ⁠de jeudi pour le jour de l'An.

Certains investisseurs s'attendent toutefois à un "rallye ​de Noël", un phénomène saisonnier lors duquel l'indice S&P 500 enregistre ​des gains lors des ​cinq dernières séances de l'année et des deux premières de janvier, le S&P 500 et ​le Dow Jones s'apprêtant à enregistrer leur huitième ⁠mois consécutif de hausse.

Aux valeurs, le recul de Goldman Sachs et d'American Express a pesé sur le Dow.

Citigroup a baissé après avoir annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé un projet de cession d'AO Citibank, l'activité du groupe en Russie, à la banque d'investissement Renaissance ‌Capital.

(Purvi Agarwal et Nikhil Sharma à Bangalore et Saeed ‌Azhar; version française Camille Raynaud)

