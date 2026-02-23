 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:07

date société événement
23/02/2026 Charwood Energy Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Exosens Résultats annuels
Freelance.com Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Winamp Assemblée générale extraordinaire (10:00)
24/02/2026 Adocia Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Altareit Résultats annuels (Après clôture)
Bic Résultats annuels
Edenred Résultats annuels
Entech Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Forvia Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Home Depot
Implanet Résultats annuels (Après clôture)
Ipsos Résultats annuels (Après clôture)
Verallia Résultats annuels
25/02/2026 74Software Réunion d'analystes annuelle (18:30)
Alan Allman Associates Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Altarea Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Alten Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Audacia Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Bayer AG Résultats annuels
Bilendi Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Bureau Veritas Résultats annuels (Avant ouverture)
Catana Group Assemblée générale annuelle
Eiffage Résultats annuels
Fnac Darty Résultats annuels
Hydraulique PB Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Iberdrola SA Résultats annuels
Interparfums Résultats annuels (Avant ouverture)
Ipsos Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Nexity Réunion d'analystes annuelle (18:30)
Nvidia Corporation
OPmobility Résultats annuels
Salesforce Inc
Seb Résultats annuels
Verallia Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Worldline Réunion d'analystes annuelle (18:30)
26/02/2026 Abionyx Pharma Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Allianz SE Résultats annuels
Arkema Résultats annuels
Axa Résultats annuels
Bonduelle Résultats du 1er semestre
Bouygues Résultats annuels (07:30)
Clariane Résultats annuels (Après clôture)
Deutsche Telekom AG Résultats annuels
Engie Résultats annuels
Explosifs Prod. Chi. Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Flutter Entertainment PLC Résultats annuels
Genfit Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Getlink Résultat du annuel
Groupe Sfpi Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Haulotte Group Résultats annuels
Hipay Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Lisi Résultats annuels (Après clôture)
macompta.fr Résultats du 1er semestre
Miliboo Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Muenchener Rueckver Résultats annuels
Paref Résultats annuels
Planisware Résultats annuels
Saint Gobain Résultats annuels (Après clôture)
Schneider Electric Résultats annuels
Sopra Steria Group Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Stellantis Résultats annuels
Technip Energies Réunion d'analystes annuelle (13:00)
Teleperformance Résultats annuels
Tour Eiffel Résultats annuels (Après clôture)
Valeo Résultats annuels (Après clôture)
Veolia Résultats annuels
Viridien Résultats annuels (Après clôture)
Vusion Résultats annuels (Après clôture)
Wendel Invest. Réunion d'analystes annuelle (11:00)
27/02/2026 BASF SE Résultats annuels
Biomerieux Résultats annuels
Dekuple Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fountaine Pajot Assemblée générale annuelle (11:00)
Hunyvers Assemblée générale mixte (09:30)
Precia Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Tour Eiffel Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Vantiva Résultats annuels

Valeurs associées

74SOFTWARE
31,6000 EUR Euronext Paris +1,94%
ABIONYX PHARMA
3,2850 EUR Euronext Paris -2,09%
ADOCIA
6,9600 EUR Euronext Paris -0,57%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
3,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
ALLIANZ
380,900 EUR XETRA +0,45%
ALTAREA
121,8000 EUR Euronext Paris -0,98%
ALTAREIT
570,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTEN
59,2000 EUR Euronext Paris -0,75%
ARKEMA
59,8500 EUR Euronext Paris -0,99%
AUDACIA
3,9600 EUR Euronext Paris +1,02%
AXA
39,8200 EUR Euronext Paris +0,05%
BASF
49,100 EUR XETRA +0,43%
BAYER
43,375 EUR XETRA -0,70%
BIC
57,0000 EUR Euronext Paris -1,21%
BILENDI
14,6500 EUR Euronext Paris -2,01%
BIOMERIEUX
94,2500 EUR Euronext Paris -1,05%
BONDUELLE
10,1600 EUR Euronext Paris +0,40%
BOUYGUES
51,1800 EUR Euronext Paris -0,12%
BUREAU VERITAS
27,5800 EUR Euronext Paris -0,29%
CATANA GROUP
2,7350 EUR Euronext Paris +0,37%
CHARWOOD ENERGY
3,300 EUR Euronext Paris +10,74%
CLARIANE
3,9680 EUR Euronext Paris +2,59%
DEKUPLE
24,3000 EUR Euronext Paris +0,83%
DEUTSCHE TELEKOM
32,870 EUR XETRA +0,46%
EDENRED
18,2500 EUR Euronext Paris +0,86%
EIFFAGE
142,5000 EUR Euronext Paris +0,67%
ENGIE
26,4500 EUR Euronext Paris +0,57%
ENTECH
9,8100 EUR Euronext Paris +1,34%
EPC GROUPE
244,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXOSENS
59,2000 EUR Euronext Paris -3,74%
FLUTTER ENTMT
121,020 USD NYSE -0,90%
FNAC DARTY
35,4000 EUR Euronext Paris -0,14%
FORVIA (EX FAURECIA)
12,9650 EUR Euronext Paris -6,25%
FOUNTAINE PAJOT
92,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
2,1700 EUR Euronext Paris -1,36%
GENFIT
8,2100 EUR Euronext Paris +4,19%
GETLINK
17,9400 EUR Euronext Paris +0,06%
GROUPE SFPI
1,6350 EUR Euronext Paris -0,91%
HAULOTTE GROUP
2,0600 EUR Euronext Paris -8,44%
HIPAY GROUP
5,720 EUR Euronext Paris +1,78%
HOME DEPOT
382,270 USD NYSE +0,99%
HUNYVERS
7,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
HYDRAULIQUE HLD
760,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
19,7700 EUR Sibe +0,30%
IMPLANET
0,2000 EUR Euronext Paris -1,96%
INTERPARFUMS
25,4800 EUR Euronext Paris +0,24%
IPSOS
31,0600 EUR Euronext Paris -0,06%
LISI
63,1000 EUR Euronext Paris -0,47%
MACOMPTA.FR
5,500 EUR Euronext Paris -1,79%
MILIBOO
1,8850 EUR Euronext Paris 0,00%
MUENCHENER RUECKV
546,800 EUR XETRA +0,89%
NEXITY
9,0650 EUR Euronext Paris +0,95%
NVIDIA
189,6600 USD NASDAQ +0,94%
OPMOBILITY
16,4900 EUR Euronext Paris -2,08%
PAREF
29,200 EUR Euronext Paris 0,00%
PLANISWARE
15,2400 EUR Euronext Paris -1,04%
PRECIA
27,4000 EUR Euronext Paris +0,37%
SAINT-GOBAIN
89,1000 EUR Euronext Paris -1,26%
SALESFORCE
185,210 USD NYSE -0,05%
SCHNEIDER ELECTRIC
259,1000 EUR Euronext Paris -1,07%
SEB
52,0000 EUR Euronext Paris -0,29%
SOPRA STERIA
119,3000 EUR Euronext Paris -1,65%
STELLANTIS
6,521 EUR MIL -0,47%
TECHNIP ENERGIES
33,9600 EUR Euronext Paris +0,65%
TELEPERFORMANCE
51,9000 EUR Euronext Paris -0,19%
TOUR EIFFEL
4,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
VALEO
12,6900 EUR Euronext Paris -2,53%
VANTIVA
0,1152 EUR Euronext Paris +0,17%
VEOLIA
34,5500 EUR Euronext Paris +0,29%
VERALLIA
20,4600 EUR Euronext Paris +1,29%
VIRIDIEN
120,8000 EUR Euronext Paris +1,00%
VUSION
122,0000 EUR Euronext Paris -0,08%
WENDEL
89,8500 EUR Euronext Paris -0,39%
WINAMP GROUP
0,2685 EUR Euronext Paris -0,19%
WORLDLINE
1,4520 EUR Euronext Paris +5,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

