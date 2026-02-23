Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|23/02/2026
|Charwood Energy
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Exosens
|Résultats annuels
|Freelance.com
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Winamp
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|24/02/2026
|Adocia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Altareit
|Résultats annuels (Après clôture)
|Bic
|Résultats annuels
|Edenred
|Résultats annuels
|Entech
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Forvia
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Home Depot
|Implanet
|Résultats annuels (Après clôture)
|Ipsos
|Résultats annuels (Après clôture)
|Verallia
|Résultats annuels
|25/02/2026
|74Software
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|Alan Allman Associates
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Altarea
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Alten
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Audacia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Bayer AG
|Résultats annuels
|Bilendi
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Bureau Veritas
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Catana Group
|Assemblée générale annuelle
|Eiffage
|Résultats annuels
|Fnac Darty
|Résultats annuels
|Hydraulique PB
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Iberdrola SA
|Résultats annuels
|Interparfums
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Ipsos
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Nexity
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|Nvidia Corporation
|OPmobility
|Résultats annuels
|Salesforce Inc
|Seb
|Résultats annuels
|Verallia
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Worldline
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|26/02/2026
|Abionyx Pharma
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Allianz SE
|Résultats annuels
|Arkema
|Résultats annuels
|Axa
|Résultats annuels
|Bonduelle
|Résultats du 1er semestre
|Bouygues
|Résultats annuels (07:30)
|Clariane
|Résultats annuels (Après clôture)
|Deutsche Telekom AG
|Résultats annuels
|Engie
|Résultats annuels
|Explosifs Prod. Chi.
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Flutter Entertainment PLC
|Résultats annuels
|Genfit
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Getlink
|Résultat du annuel
|Groupe Sfpi
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Haulotte Group
|Résultats annuels
|Hipay Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Lisi
|Résultats annuels (Après clôture)
|macompta.fr
|Résultats du 1er semestre
|Miliboo
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Muenchener Rueckver
|Résultats annuels
|Paref
|Résultats annuels
|Planisware
|Résultats annuels
|Saint Gobain
|Résultats annuels (Après clôture)
|Schneider Electric
|Résultats annuels
|Sopra Steria Group
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Stellantis
|Résultats annuels
|Technip Energies
|Réunion d'analystes annuelle (13:00)
|Teleperformance
|Résultats annuels
|Tour Eiffel
|Résultats annuels (Après clôture)
|Valeo
|Résultats annuels (Après clôture)
|Veolia
|Résultats annuels
|Viridien
|Résultats annuels (Après clôture)
|Vusion
|Résultats annuels (Après clôture)
|Wendel Invest.
|Réunion d'analystes annuelle (11:00)
|27/02/2026
|BASF SE
|Résultats annuels
|Biomerieux
|Résultats annuels
|Dekuple
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fountaine Pajot
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Hunyvers
|Assemblée générale mixte (09:30)
|Precia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Tour Eiffel
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Vantiva
|Résultats annuels
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:07
Valeurs associées
|31,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,94%
|3,2850 EUR
|Euronext Paris
|-2,09%
|6,9600 EUR
|Euronext Paris
|-0,57%
|3,2400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|380,900 EUR
|XETRA
|+0,45%
|121,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,98%
|570,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|59,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
|59,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,99%
|3,9600 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
|39,8200 EUR
|Euronext Paris
|+0,05%
|49,100 EUR
|XETRA
|+0,43%
|43,375 EUR
|XETRA
|-0,70%
|57,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,21%
|14,6500 EUR
|Euronext Paris
|-2,01%
|94,2500 EUR
|Euronext Paris
|-1,05%
|10,1600 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
|51,1800 EUR
|Euronext Paris
|-0,12%
|27,5800 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
|2,7350 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
|3,300 EUR
|Euronext Paris
|+10,74%
|3,9680 EUR
|Euronext Paris
|+2,59%
|24,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,83%
|32,870 EUR
|XETRA
|+0,46%
|18,2500 EUR
|Euronext Paris
|+0,86%
|142,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
|26,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,57%
|9,8100 EUR
|Euronext Paris
|+1,34%
|244,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|59,2000 EUR
|Euronext Paris
|-3,74%
|121,020 USD
|NYSE
|-0,90%
|35,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
|12,9650 EUR
|Euronext Paris
|-6,25%
|92,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,1700 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
|8,2100 EUR
|Euronext Paris
|+4,19%
|17,9400 EUR
|Euronext Paris
|+0,06%
|1,6350 EUR
|Euronext Paris
|-0,91%
|2,0600 EUR
|Euronext Paris
|-8,44%
|5,720 EUR
|Euronext Paris
|+1,78%
|382,270 USD
|NYSE
|+0,99%
|7,3800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|760,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|18,0350 EUR
|Sibe
|+0,31%
|19,7700 EUR
|Sibe
|+0,30%
|0,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,96%
|25,4800 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
|31,0600 EUR
|Euronext Paris
|-0,06%
|63,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
|5,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,79%
|1,8850 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|546,800 EUR
|XETRA
|+0,89%
|9,0650 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
|189,6600 USD
|NASDAQ
|+0,94%
|16,4900 EUR
|Euronext Paris
|-2,08%
|29,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|15,2400 EUR
|Euronext Paris
|-1,04%
|27,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
|89,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,26%
|185,210 USD
|NYSE
|-0,05%
|259,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,07%
|52,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
|119,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,65%
|6,521 EUR
|MIL
|-0,47%
|33,9600 EUR
|Euronext Paris
|+0,65%
|51,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,19%
|4,0800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|12,6900 EUR
|Euronext Paris
|-2,53%
|0,1152 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
|34,5500 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
|20,4600 EUR
|Euronext Paris
|+1,29%
|120,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
|122,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,08%
|89,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,39%
|0,2685 EUR
|Euronext Paris
|-0,19%
|1,4520 EUR
|Euronext Paris
|+5,22%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite
-
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
