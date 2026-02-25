Seb prévoit une croissance de son résultat opérationnel d'activité en 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 08:44
Le résultat d'exploitation est de 502 MEUR contre 540 MEUR en 2024. Il intègre une charge d'intéressement et de participation de -18 MEUR (contre -33 MEUR en 2024), ainsi que d'autres produits et charges en augmentation, atteignant -81 MEUR. Ce dernier montant inclut notamment des provisions liées à la mise en oeuvre du plan Rebond pour -24 MEUR.
Le résultat net part du groupe s'élève à 245 MEUR, contre 232 MEUR en 2024.
De plus, avec un Ebitda ajusté en baisse de 18% en 2025 à 854 MEUR, le ratio dette financière nette / Ebitda ajusté est en hausse à 2,7x.
Suite à cette publication annuelle, le conseil d'administration a proposé de distribuer, au titre de l'exercice 2025, un dividende de 2,80 EUR par action, stable par rapport au dividende versé en 2025 au titre de l'exercice 2024.
Côté perspectives, la société spécialisée dans le domaine du petit équipement domestique anticipe une croissance de son ROPA en 2026, ainsi qu'une génération de cash-flow libre plus normative. Cela s'accompagnera d'un levier financier en baisse en 2026, avec pour objectif de le ramener dans les standards du groupe, autour de 2x (hors acquisitions), à horizon 2027.
En outre, le groupe confirme son ambition moyen terme, confortée par la mise en oeuvre du plan Rebond : renouer avec sa trajectoire historique en visant une croissance organique annuelle des ventes de 5% et une marge opérationnelle de 10%, pour ensuite tendre vers 11%.
Son plan Rebond sera lancé cette année. Il vise à retrouver sa trajectoire de croissance rentable. Il s'articule autour de priorités claires :
- développer plus rapidement des innovations produits plus impactantes,
- systématiser ses nouvelles pratiques de digital marketing et accélérer les ventes en ligne,
- en tirant pleinement parti des nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle
Ce plan intègre également un programme d'économies ciblées de 200 MEUR en rythme de croisière d'ici fin 2027 pour simplifier ses organisations et renforcer son agilité opérationnelle. Il s'appuie sur 3 axes principaux : la réduction des achats indirects, l'amélioration de l'efficacité industrielle et l'optimisation des frais de structure.
La mise en oeuvre du plan Rebond conduirait à une réduction pouvant aller jusqu'à 2 100 postes à l'échelle mondiale. Pour l'Europe, jusqu'à 1 400 postes seraient concernés dont potentiellement 500 en France sur la base du volontariat.
Les provisions liées au plan seront essentiellement comptabilisées en 2026, tandis que les décaissements interviendront principalement sur 2027. Le coût exceptionnel du plan est estimé entre 1 et 1,25 fois les économies annuelles récurrentes ciblées.
Valeurs associées
|56,7000 EUR
|Euronext Paris
|+11,07%
