Bureau Veritas accroît légèrement ses bénéfices annuels
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 08:24
Le résultat opérationnel ajusté du groupe de services de tests, d'inspection et de certification ressort à 1 052,9 MEUR, en hausse de 5,7%, soit une marge de 16,3%, améliorée de 32 points de base ( 51 points de base à taux de change constant).
Son chiffre d'affaires annuel de 6 466,4 MEUR s'est accru de 6,5% sur une base organique (dont 6,3% au 4e trimestre). À taux de change constant, la croissance s'est établie à 7,3% en glissement annuel et à 3,6% sur une base reportée.
Bureau Veritas affiche un flux de trésorerie disponible de 824,2 MEUR, en hausse de 3,9% sur une base organique ( 2,6% à taux de change constant), et un ratio dette nette ajustée/EBITDA de 1,1 fois à fin 2025, légèrement supérieur à l'année précédente.
Le conseil d'administration de Bureau Veritas recommande un dividende de 0,92 EUR par action pour 2025, en hausse de 2,2%, et annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 200 MEUR, à réaliser dans les douze prochains mois.
Le groupe vise pour 2026 des résultats annuels conformes aux ambitions stratégiques : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son CA, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant, et des flux de trésorerie à un niveau élevé.
Valeurs associées
|28,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,89%
