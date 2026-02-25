Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec LVMH, Vinci, Aston Martin, HSBC, Diageo, Santander, Haleon, Iberdrola, JET2, GSK, Ageas, Wolters Kluwers, SBB)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le groupe familial Arnault a franchi le seuil de 50% du capital du groupe français de luxe, selon un document réglementaire publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le groupe contrôle désormais 50,01% du capital de LVMH, soit 248 millions d'actions.

* GROUPE SEB SEBF.PA a annoncé mercredi que la mise en oeuvre de son plan "Rebond" conduirait à la suppression de jusqu'à 2.100 postes à l'échelle mondiale. Pour l'Europe, jusqu'à 1.400 postes seraient concernés dont potentiellement 500 en France sur la base du volontariat, selon un communiqué.

Le groupe a par ailleurs fait état d'un résultat opérationnel en repli pour 2025 et prévenu s'attendre à un levier financier en baisse en 2026.

* OPMOBILITY OMP.PA - L'équipementier automobile a annoncé mercredi confirmer Félicie Burelle au poste de directrice générale pour poursuivre une stratégie de diversification qui s'est traduite en 2025 par des résultats en hausse.

* INTERPARFUMS IPAS.PA - Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld a annoncé mercredi une baisse de 3% de son résultat net part du groupe en 2025, qui est ressorti légèrement en-deçà des attentes, et a averti que la visibilité restait limitée pour 2026.

* BUREAU VERITAS BVI.PA - Le groupe spécialisé dans les audits a annoncé mercredi un nouveau programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros, "sans compromettre son programme d’acquisitions" après avoir enregistré un résultat opérationnel 2025 en hausse de 6,3% sur un an, citant une forte expansion des marges et une exécution disciplinée de la stratégie.

* VERALLIA VRLA.PA - Le verrier français a déclaré mardi viser en 2026 un Ebitda ajusté d'environ 700 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 220 millions, après avoir enregistré un Ebitda ajusté annuel 2025 légèrement en-deçà de ses prévisions.

* WORLDLINE WLN.PA a annoncé mercredi la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture à environ 60 millions d’euros. Le groupe doit publier ses résultats après la cloche.

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi viser une croissance organique de 2% à 3% en 2026, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025 après avoir fait état d'une hausse de 3,4% de son chiffre d'affaires en 2025.

* BIC BICP.PA a annoncé mardi s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

* ALTEN LTEN.PA a annoncé mardi une baisse de 1,1% de son chiffre d'affaires en 2025, tandis que son résultat net part du groupe a chuté de 42,6% à 106,9 millions d'euros, la société avertissant que la visibilité reste limitée au début de 2026.

* VINCI SGEF.PA annoncé mercredi une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Groupe ADP pour un montant nominal de 500 millions d'euros.

* ASTON MARTIN AML.L a annoncé mercredi qu'il allait supprimer 20% supplémentaires de ses effectifs, le constructeur automobile de luxe ayant par ailleurs annoncé un bénéfice annuel inférieur aux prévisions avec la demande faible et les pressions douanières.

* HSBC HSBA.L a annoncé mercredi une baisse de 7% de son bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année, affecté par 4,9 milliards de dollars (4,15 milliards d'euros) de charges exceptionnelles, mais a relevé son objectif de rentabilité alors que l’essentiel de son plan de transformation a été mené à bien.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a déclaré mercredi viser un bénéfice supérieur à 20 milliards d'euros d'ici 2028, après avoir augmenté son taux de rentabilité de près de quatre points de pourcentage pour le porter à plus de 20%, grâce aux synergies issues de récentes transactions aux États-Unis et au Royaume-Uni.

DIAGEO

DGE.L a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour la deuxième fois en près de quatre mois et a réduit son dividende, la faiblesse de la demande américaine continuant de peser sur le plus grand fabricant mondial de spiritueux.

* LEONARDO LDOF.MI - Le groupe italien de défense a publié mercredi des résultats supérieurs à ses objectifs financiers pour 2025, avec une augmentation significative de tous ses indicateurs clés et une réduction substantielle de sa dette.

* TEMENOS TEMN.S - Le spécialiste des logiciels bancaires a relevé mardi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2028, indiquant prévoit désormais un résultat d'environ 480 millions de dollars, contre environ 450 millions de dollars prévus en novembre 2024.

* LINDE LIN.DE a annoncé mardi un relèvement de 7% à 1,60 dollar par action du dividende trimestriel versé aux actionnaires.

* IBERDROLA IBE.MC - Le plus grand fournisseur d'énergie européen a déclaré mercredi qu'il prévoyait une hausse de son bénéfice en 2026, après que ses activités liées au réseau électrique en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont entraîné une augmentation de 12% de son bénéfice net en 2025.

* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI a annoncé mardi qu'elle allait lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 400 millions d'euros, prévoyant une hausse de 5% à 6% de son bénéfice de base cette année et annonçant des résultats pour 2025 conformes aux attentes.

* NORDEX NDXG.DE - Le fabricant d'éoliennes a annoncé mercredi un bénéfice net supérieur aux prévisions pour 2025, après avoir enregistré un nombre record de commandes pour la deuxième année consécutive.

* E.ON EONGn.DE - Le plus grand opérateur européen de réseaux énergétiques a annoncé mercredi qu'il allait porter ses investissements à 48 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, afin de développer ses réseaux et de les préparer à l'expansion des centres de données à travers le continent.

* HALEON HLN.L - Le groupe britannique de soins de santé grand public a fait état mercredi d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la saison grippale tardive ayant affecté les ventes de ses produits de santé respiratoire.

* Jet2 JET2.L - La compagnie aérienne britannique a déclaré mercredi qu'elle prévoyait un bénéfice annuel conforme aux estimations du marché et que sa capacité pour l'été 2026 était en hausse de 8% par rapport à l'année précédente.

* HEIDELBERG MATERIALS HEIG.DE - Le cimentier allemand a dit mercredi prévoir une stabilisation accrue en 2026 de ses principaux marchés de la construction, notamment en Europe et en Amérique du Nord, tablant sur une hausse de son bénéfice d'exploitation pouvant atteindre 10,3%.

* FRESENIUS FREG.DE - Le groupe allemand de soins de santé a légèrement dépassé mercredi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires ajusté pour le quatrième trimestre, grâce à une meilleure performance de sa division d'exploitation hospitalière Helios.

* ADECCO ADEN.S - La société suisse de recrutement a déclaré mercredi qu'elle constatait une "dynamique positive" dans les volumes d'embauche en ce début d'année, et a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation pour le quatrième trimestre globalement conformes aux prévisions.

* GSK GSK.L va acquérir la société biopharmaceutique canadienne 35Pharma Inc, qui développe un médicament contre l'hypertension pulmonaire, pour 950 millions de dollars (804,98 millions d'euros).

* AGEAS AGES.BR - L'assureur belge a annoncé mercredi une hausse de 33% de son résultat opérationnel net en 2025, grâce à de solides performances dans le domaine de l'assurance non-vie et à un avantage fiscal différé exceptionnel en Chine, ainsi qu'à l'expansion de ses activités de réassurance.

* WOLTERS KLUWER WLSNc.AS - Le fabricant néerlandais de logiciels a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 6,125 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2025, en hausse de 6% en termes organiques, alors que la société accélère sa transition vers des solutions d'IA basées sur le cloud.

La société a également annoncé un rachat d'actions pour 2026.

* SBB SBBb.ST a fait état mercredi de revenus locatifs stables et une baisse de son bénéfice pour l'année 2025.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)