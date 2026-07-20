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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:16

date société événement
20/07/2026 Bigben Interactive Chiffre d'affaires 1er trimestre
DMS Group Chiffre d'affaires 1er semestre
Mon Courtier Energie Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Nacon Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Oeneo Chiffre d'affaires 1er trimestre
Omer-Decugis Cie Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Virbac Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
21/07/2026 3M Company Résultats du 1er semestre
Covivio Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Covivio Hotels Résultats du 1er semestre
Delta Plus Group Chiffre d'affaires 1er semestre
Francaise de l'Energie Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Hunyvers Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Icade Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Mauna Kea Tech Chiffre d'affaires 1er semestre
Maurel Et Prom Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Omer-Decugis Cie Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Poujoulat Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Remy Cointreau Assemblée générale annuelle (09:30)
Roche Bobois Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Sidetrade Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Streamwide Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Vente Unique.com Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
22/07/2026 Alstom Chiffre d'affaires 1er trimestre
Banco Santander SA Résultats du 1er semestre
Bio UV Group Chiffre d'affaires 1er semestre
Biosynex Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Crcam Langued Cci Résultats du 1er semestre
Dassault Aviation Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Fnac Darty Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Gecina Nom. Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Gl Events Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Groupe Crit Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Groupe Okwind Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
High Co Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Iberdrola SA Résultats du 1er semestre
IBM Résultats du 1er semestre
ID Logistics Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Ipsos Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Kumulus Vape Chiffre d'affaires 1er semestre
Maroc Telecom Résultats du 1er semestre
Nextedia Chiffre d'affaires 1er semestre
NSE Chiffre d'affaires 1er semestre
Oeneo Assemblée générale annuelle
OPmobility Résultats du 1er semestre
Prodways Group Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Racing Force Chiffre d'affaires 1er semestre
Riber Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Seb Résultats du 1er semestre
Sogeclair Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Stif Chiffre d'affaires 1er semestre
Synergie Chiffre d'affaires 1er semestre
Tour Eiffel Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Valeo Résultats du 1er semestre
Vaziva Chiffre d'affaires 1er semestre
23/07/2026 2crsi Chiffre d'affaires 4ème trimestre
74Software Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
Adocia Chiffre d'affaires 1er semestre
Advini Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Airwell Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Akwel Chiffre d'affaires 1er semestre
Aramis Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Argan Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Assystem Chiffre d'affaires 1er semestre
Aubay Chiffre d'affaires 1er semestre
Audacia Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Aurea Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Bilendi Résultats du 2ème trimestre
Bnp Paribas Résultats du 1er semestre
Broadpeak Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Burelle Résultats du 1er semestre
Carrefour Résultats du 1er semestre
Cegedim Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Dassault Systemes Résultats du 1er semestre
Edenred Résultats du 1er semestre
Enensys Technologies Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Enogia Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Eurazeo Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
Eurofins Scient. Réunion d'analystes semestrielle (14:00)
Fill Up Media Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Fonciere Inea Résultats du 1er semestre
Forsee Power Chiffre d'affaires 1er semestre
Getlink Résultats du 1er semestre
Gl Events Réunion d'analystes semestrielle
Groupe Tera Assemblée générale annuelle (14:00)
Guerbet Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Honeywell Intl Inc Résultats du 1er semestre
Hydraulique PB Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Immobiliere Dassault Résultats du 1er semestre
Interparfums Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Intrasense Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Ipsos Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Lacroix Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Largo Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Linedata Services Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Lisi Résultats du 1er semestre (Après clôture)
LNA Sante Chiffre d'affaires 1er semestre
Nexity Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Ordissimo Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Passat Chiffre d'affaires 1er semestre
Patrimoine et Commerce Résultats du 1er semestre
Pierre Vacances Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Poxel Assemblée générale annuelle
Robertet Chiffre d'affaires 1er semestre
Robertet Ci Chiffre d'affaires 1er semestre
Sartorius Stedim Biotech Réunion d'analystes semestrielle
Selectirente Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Showroomprive Chiffre d'affaires 2ème trimestre
STEF Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Stmicroelectronics Résultats du 1er semestre
Sword Group Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Thales Résultats du 1er semestre
TotalEnergies Résultats du 1er semestre
Tour Eiffel Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
UniCredit SpA Résultats du 1er semestre
Uv Germi Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Voltalia Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Witbe Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
24/07/2026 American Express Company Résultats du 1er semestre
Aquila Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Crcam Atl.Vend.Cci Résultats du 1er semestre
Crcam Ille-Vil.Cci Résultats du 1er semestre
Crcam Nord Cci Résultats du 1er semestre
Crcam Norm.Seine Résultats du 1er semestre
Crcam Sud R.A.Cci Résultats du 1er semestre
Exel Industries A Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Frey Résultats du 1er semestre
Groupe Okwind Assemblée générale annuelle (10:00)
Kalray Assemblée générale annuelle (10:00)
TF1 Résultats du 1er semestre
Verimatrix Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Verizon Résultats du 1er semestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

2CRSI
25,9600 EUR Euronext Paris 0,00%
3M
159,840 USD NYSE -1,19%
74SOFTWARE
35,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
ADOCIA
3,8100 EUR Euronext Paris 0,00%
ADVINI
17,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
AIRWELL
1,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
AKWEL
6,6400 EUR Euronext Paris 0,00%
ALSTOM
15,7050 EUR Euronext Paris 0,00%
AMERICAN EXPRESS
355,320 USD NYSE -1,71%
AQUILA
3,700 EUR Euronext Paris 0,00%
ARAMIS GROUP
3,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
ARGAN
64,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ASSYSTEM
43,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
AUBAY
53,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
AUDACIA
4,3900 EUR Euronext Paris 0,00%
AUREA
5,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
BANCO SANTANDER
11,8140 EUR Sibe 0,00%
BIGBEN INTERACTIVE
0,2940 EUR Euronext Paris 0,00%
BILENDI
15,0600 EUR Euronext Paris 0,00%
BIO-UV GRP
1,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
BIOSYNEX
0,8920 EUR Euronext Paris 0,00%
BNP PARIBAS
101,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
BROADPEAK
2,5300 EUR Euronext Paris 0,00%
BURELLE
377,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CARREFOUR
16,7850 EUR Euronext Paris 0,00%
CEGEDIM
10,1600 EUR Euronext Paris 0,00%
COVIVIO
52,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
COVIVIO HOTELS
21,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM ILLE CCI
111,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM LANGUEDOC
86,900 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM NOR.SE.CCI
161,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM NORD FRANCE
28,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM SRA CI
216,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRIT
51,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
DASSAULT AVIATION
285,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
DASSAULT SYSTEMES
17,8850 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
35,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
DMS
1,2050 EUR Euronext Paris 0,00%
EDENRED
26,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
ENENSYS TECHNO
1,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
ENOGIA
6,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
EURAZEO
43,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROFINS SCIENTIFIC
70,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
EXEL INDUSTRIES A
19,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
FILL UP MEDIA
6,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
FNAC DARTY
34,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE INEA
32,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
FORSEE POWER
0,2215 EUR Euronext Paris 0,00%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
33,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
FREY
35,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GECINA
74,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
GETLINK
18,7600 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
31,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE OKWIND
0,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE TERA
7,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
GUERBET
8,960 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,6050 EUR Euronext Paris 0,00%
HUNYVERS
7,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
HYDRAULIQUE HLD
760,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
21,2500 EUR Sibe 0,00%
IBM
212,670 USD NYSE -2,98%
ICADE
19,1700 EUR Euronext Paris 0,00%
ID LOGISTICS
355,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
IMMOB DASSAULT
47,900 EUR Euronext Paris 0,00%
INTERPARFUMS
26,1800 EUR Euronext Paris 0,00%
INTRASENSE
0,2290 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSOS
35,7400 EUR Euronext Paris 0,00%
KALRAY
7,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
KUMULUS VAPE
3,100 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
20,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LARGO
1,3850 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
47,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LISI
65,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
LNA SANTE
35,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
LOIRE ATL.VEND.CCI
146,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
MAROC TELECOM
8,740 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUNA KEA
0,1590 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
7,8300 EUR Euronext Paris 0,00%
MON COURTIER ENERGIE
5,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
NACON
0,1600 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXITY
7,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXTEDIA
0,3130 EUR Euronext Paris 0,00%
NSE
47,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
OENEO
9,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
OMER-DECUGIS & CIE
9,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
OPMOBILITY
13,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
ORDISSIMO
0,4390 EUR Euronext Paris 0,00%
PASSAT
4,800 EUR Euronext Paris 0,00%
PATRIMOINE COM.
27,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,8380 EUR Euronext Paris 0,00%
POUJOULAT
5,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
POXEL
0,1996 EUR Euronext Paris 0,00%
PRODWAYS
0,8460 EUR Euronext Paris 0,00%
RACING FORCE
5,060 EUR MIL 0,00%
REMY COINTREAU
45,9200 EUR Euronext Paris 0,00%
RIBER
9,6800 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
817,000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET CI E87
655,1000 EUR Euronext Paris +0,17%
ROCHE BOBOIS
20,400 EUR Euronext Paris 0,00%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
185,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
SEB
49,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
SELECTIRENTE
83,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SHOWROOMPRIVE
0,7640 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
171,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOGECLAIR
38,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
STEF
125,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
STIF
52,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
STMICROELECTRONICS
53,790 EUR MIL 0,00%
STREAMWIDE
74,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SWORD GROUP
29,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
SYNERGIE
28,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
TF1
6,7900 EUR Euronext Paris 0,00%
THALES
223,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERGIES
70,5100 EUR Euronext Paris 0,00%
TOUR EIFFEL
8,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
UNICREDIT
80,600 EUR MIL 0,00%
UV GERMI
2,490 EUR Euronext Paris 0,00%
VALEO
12,8900 EUR Euronext Paris 0,00%
VAZIVA
33,6000 EUR Euronext Paris +1,82%
VENTE UNIQUE.COM
14,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
VERIMATRIX
0,2020 EUR Euronext Paris 0,00%
VERIZON COMM
43,590 USD NYSE -0,64%
VIRBAC
326,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTALIA
6,8700 EUR Euronext Paris 0,00%
WITBE
3,0300 EUR Euronext Paris 0,00%
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