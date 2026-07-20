 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Domino's maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuelles alors que les clients à la recherche d'un bon rapport qualité-prix freinent la croissance
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Domino's table toujours sur une croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis et à l'international de l'exercice 2026, dans la fourchette basse à un chiffre

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 1,19 milliard de dollars, dépasse les estimations de 1,18 milliard de dollars

* La société affiche un bénéfice trimestriel de 4,07 dollars par action contre 4,17 dollars par action - LSEG

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 1, 2 et 3, d'informations sur les actions au paragraphe 2, de contexte aux paragraphes 5 et 6, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Anuja Bharat Mistry et Shania S Thomas

Domino's Pizza DPZ.O a maintenu lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais a indiqué qu'un environnement macroéconomique difficile continuait de peser sur les consommateurs et d'intensifier la concurrence.

L'action de la société a progressé d'environ 2 % à 328,34 dollars en séance de l'après-midi, effaçant les gains antérieurs de près de 7 % enregistrés en pré-ouverture après que Domino's eut publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street.

Domino's continue de tabler, pour l'exercice 2026, sur une croissance des ventes comparables aux États-Unis et des ventes internationales se situant dans la fourchette basse à un chiffre, alors que les analystes s'attendent respectivement à une croissance de 1,28 % et de 0,95 %.

La pression concurrentielle touche l'ensemble du secteur de la restauration rapide, et pas seulement celui de la pizza, et devrait persister jusqu'à la fin de l'année, a déclaré Russell Weiner , directeur général sortant de Domino's, lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats.

Les chaînes de restauration ont été confrontées cette année à une demande irrégulière, les consommateurs, lassés par l’inflation, réduisant leurs dépenses discrétionnaires et recherchant de plus en plus des offres avantageuses.

Cette pression a intensifié la concurrence dans l’ensemble du secteur de la restauration rapide, obligeant des entreprises telles que Domino’s à miser sur des promotions et des offres à bas prix pour attirer la clientèle. "Les résultats de Domino's suggèrent que l'activité résiste mieux que ne le craignaient les investisseurs, mais nous pensons que la reprise reste fragile", a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez etoro.

Domino's a enregistré sa plus faible croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis depuis cinq trimestres, avec des ventes comparables en hausse de seulement 0,1 % au cours du trimestre clos le 14 juin, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,62 %, selon les données de LSEG.

Au cours des 12 derniers mois, la société a également perdu près d’un tiers de sa valeur.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 4,3 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars, soit un peu plus que les estimations de 1,18 milliard de dollars, grâce à une hausse de 6,5 % du chiffre d'affaires trimestriel de la chaîne d'approvisionnement, qui s'est établi à 731,7 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires lié à la chaîne d’approvisionnement a progressé grâce à la hausse des volumes de commandes des magasins et à une augmentation de 2,2 % des prix du panier alimentaire, reflétant une inflation modérée des ingrédients répercutée sur les franchisés.

"Je pense que la croissance des commandes est le principal moteur de la réussite à long terme de notre entreprise", a déclaré M. Weiner dans un communiqué, ajoutant que les volumes de commandes avaient augmenté malgré une faible demande dans le secteur.

Le coût des ventes de Domino's a augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 716,2 millions de dollars. Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 4,07 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations de 4,17 dollars par action.

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
327,3000 USD NASDAQ +1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la place boursière Euronext, visible sur son bâtiment dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris termine à l'équilibre, entre Moyen-Orient, taux et BCE
    information fournie par AFP 20.07.2026 19:26 

    La Bourse de Paris a terminé en équilibre lundi, regardant à la fois vers le Moyen-Orient, les prix du pétrole et la remontée des taux dans l'attente de la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Le CAC 40 a symboliquement gagné 1,30 point à 8.340,11 ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain espagnol Rodri (c) brandit le trophée de la Coupe du monde 2026 aux côtés du sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente (g) à leur arrivée des États-Unis, à l'aéroport de Madrid-Barajas, le 20 juillet 2026 en Espagne Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Mondial-2026: les champions du monde commencent leur tournée triomphale
    information fournie par AFP 20.07.2026 19:16 

    L’Espagne a retrouvé lundi ses champions qui l'ont tant fait vibrer après leur victoire face à l'Argentine (1-0) au Mondial-2026: les joueurs ont entamé leur tournée à Madrid où ils ont été reçus par le roi, avant une rencontre avec le Premier ministre et surtout ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York le 14 juillet 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Marchés mondiaux : les Bourses prudentes, la pression redescend
    information fournie par AFP 20.07.2026 18:54 

    Wall Street montrait lundi un peu plus d'appétit pour le risque que les Bourses européennes sur fond de tensions sur le marché des taux à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les Bourses européennes ont terminé la séance en petite forme, ... Lire la suite

  • ( AFP / ED JONES )
    Canada: l'inflation ralentit en juin grâce à un recul du prix de l'essence
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.07.2026 18:51 

    L'inflation a ralenti en juin au Canada, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, s'établissant à 2,8%, selon des données officielles publiées lundi. Les prix à la pompe ont décru de 10,2% depuis le mois de mai grâce à un apaisement relatif des tensions ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
Pétrole Brent
88,57 +4,37%
2CRSI
26,22 +1,00%
VALERIO THERAPEUTICS
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank