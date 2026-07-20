Domino's maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuelles alors que les clients à la recherche d'un bon rapport qualité-prix freinent la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Domino's table toujours sur une croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis et à l'international de l'exercice 2026, dans la fourchette basse à un chiffre

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 1,19 milliard de dollars, dépasse les estimations de 1,18 milliard de dollars

* La société affiche un bénéfice trimestriel de 4,07 dollars par action contre 4,17 dollars par action - LSEG

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 1, 2 et 3, d'informations sur les actions au paragraphe 2, de contexte aux paragraphes 5 et 6, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Anuja Bharat Mistry et Shania S Thomas

Domino's Pizza DPZ.O a maintenu lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais a indiqué qu'un environnement macroéconomique difficile continuait de peser sur les consommateurs et d'intensifier la concurrence.

L'action de la société a progressé d'environ 2 % à 328,34 dollars en séance de l'après-midi, effaçant les gains antérieurs de près de 7 % enregistrés en pré-ouverture après que Domino's eut publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street.

Domino's continue de tabler, pour l'exercice 2026, sur une croissance des ventes comparables aux États-Unis et des ventes internationales se situant dans la fourchette basse à un chiffre, alors que les analystes s'attendent respectivement à une croissance de 1,28 % et de 0,95 %.

La pression concurrentielle touche l'ensemble du secteur de la restauration rapide, et pas seulement celui de la pizza, et devrait persister jusqu'à la fin de l'année, a déclaré Russell Weiner , directeur général sortant de Domino's, lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats.

Les chaînes de restauration ont été confrontées cette année à une demande irrégulière, les consommateurs, lassés par l’inflation, réduisant leurs dépenses discrétionnaires et recherchant de plus en plus des offres avantageuses.

Cette pression a intensifié la concurrence dans l’ensemble du secteur de la restauration rapide, obligeant des entreprises telles que Domino’s à miser sur des promotions et des offres à bas prix pour attirer la clientèle. "Les résultats de Domino's suggèrent que l'activité résiste mieux que ne le craignaient les investisseurs, mais nous pensons que la reprise reste fragile", a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez etoro.

Domino's a enregistré sa plus faible croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis depuis cinq trimestres, avec des ventes comparables en hausse de seulement 0,1 % au cours du trimestre clos le 14 juin, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,62 %, selon les données de LSEG.

Au cours des 12 derniers mois, la société a également perdu près d’un tiers de sa valeur.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 4,3 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars, soit un peu plus que les estimations de 1,18 milliard de dollars, grâce à une hausse de 6,5 % du chiffre d'affaires trimestriel de la chaîne d'approvisionnement, qui s'est établi à 731,7 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires lié à la chaîne d’approvisionnement a progressé grâce à la hausse des volumes de commandes des magasins et à une augmentation de 2,2 % des prix du panier alimentaire, reflétant une inflation modérée des ingrédients répercutée sur les franchisés.

"Je pense que la croissance des commandes est le principal moteur de la réussite à long terme de notre entreprise", a déclaré M. Weiner dans un communiqué, ajoutant que les volumes de commandes avaient augmenté malgré une faible demande dans le secteur.

Le coût des ventes de Domino's a augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 716,2 millions de dollars. Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 4,07 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations de 4,17 dollars par action.