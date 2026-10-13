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BP prévoit une hausse significative de ses volumes de négoce de gaz au troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 08:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction sans modification du texte)

BP s'attend à ce que ses résultats liés à la commercialisation et au négoce du gaz soient nettement supérieurs au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, a déclaré mardi le géant pétrolier.

Elle prévoit une production en amont comprise entre 2,19 millions et 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,2 millions de barils équivalent pétrole par jour au trimestre précédent.

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