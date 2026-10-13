Les livraisons de véhicules Stellantis en baisse de 1 % au troisième trimestre

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé mardi un recul de 1 % de ses livraisons mondiales de véhicules au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, plombées notamment par le marché nord-américain.

Sur la période allant de début juillet à fin septembre, 1,286 million de véhicules des marques du constructeur automobile ont été livrés aux concessionnaires, distributeurs et entreprises pour leur flotte, contre 1,3 million au troisième trimestre 2025.

La croissance des ventes de véhicules 100 % électriques (BEV) en Europe a été contrebalancée par des volumes plus faibles en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, a expliqué Stellantis dans un communiqué.

Dans le détail, les livraisons en Amérique du Nord ont baissé de 12 % sur un an au troisième trimestre, "principalement en raison des arrêts de production planifiés", touchant certains modèles Jeep, comme le Grand Cherokee et le Compass, note le groupe.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les livraisons ont chuté de 21 %, à cause de volumes plus faibles en Turquie "dans un contexte de marché moins favorable et d'une diminution des facturations de véhicules importés, liée au démarrage prévu en octobre 2026 de la production locale de petits véhicules utilitaires", selon Stellantis.

En outre, note Stellantis, "la hausse des facturations en Algérie et au Maroc a plus que compensé la baisse des volumes dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe, affectés par le conflit régional".

En revanche, en Europe, la hausse s'établit à 10 % sur un an (+54.000 unités). Portée principalement par les véhicules électriques, la croissance des livraisons a été également répartie entre Stellantis et son partenaire chinois Leapmotor, dont il est le principal actionnaire.

Dimanche, le directeur général avait défendu auprès de l'AFP le "made in Europe" face à la concurrence des constructeurs chinois.

"Ce n'est un secret pour personne : les constructeurs chinois déstabilisent le marché. Ils représentent désormais 10 % des ventes en Europe et cela va continuer d'augmenter", avait alerté Antonio Filosa à la veille de l'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris où Stellantis est présent avec huit marques.

"Il faut garder un chiffre en tête : l’industrie automobile emploie 13 millions de personnes en Europe, nous devons les protéger", avait-il fait valoir.