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BP ne pourra pas participer à la conférence sur l'énergie de Riyad suite à l'attaque de l'aéroport
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 08:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: il faut lire « BP ne pourra pas participer à la conférence », et non « s'est retirée ».)

Le directeur général de BP BP.L ne pourra pas assister au Congrès de l'énergie du Conseil mondial du pétrole à Riyad, a déclaré dimanche un porte-parole de la société, après qu'une attaque à la roquette contre l'aéroport international de Riyad a fait 13 morts et plus de 300 blessés.

L'aéroport est fermé depuis l'attaque de samedi. Les autorités saoudiennes ont indiqué que des personnes avaient été blessées lors d'une autre attaque contre l'aéroport dimanche.

La conférence internationale sur l'énergie, d'une durée de cinq jours, s'est déroulée comme prévu dimanche dans un centre de congrès situé à environ 10 km (6,2 miles) de l'aéroport de Riyad, a indiqué le ministère saoudien de l'Énergie.

Meg O'Neill, directrice générale de BP, figurait sur les programmes précédents de la conférence.

«Nous avons tout mis en œuvre pour participer au WPC. Malheureusement, en raison des perturbations dans les transports, nous ne pouvons pas être présents en personne. Nous accordons une grande importance à nos partenariats de longue date dans toute la région», a déclaré un porte-parole de BP.

Le Financial Times, citant des sources proches du dossier, a rapporté que les directeurs généraux d’ExxonMobil XOM.N , de TotalEnergies TTEF.PA et de Shell SHEL.L devaient initialement assister à la conférence, mais qu’ils s’étaient désistés. Shell n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que TotalEnergies et ExxonMobil n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, formulées en dehors des heures de bureau habituelles.

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